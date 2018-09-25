Çin: ABD boğazımıza bıçağı dayadı

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Vang Şuven, ABD’nin "ülkesinin boğazına bıçak dayadığını bir sırada” ticari müzakerelere devam etmenin sözkonusu olmadığını söyledi.





ABD'nin 200 milyar dolarlık Çin malına ek gümrük vergisi, Çin'in de misilleme olarak 60 milyar dolarlık ABD menşeli ürüne getirdiği ek gümrük vergileri dün itibarıyla hayata geçti.





Reuters'ın haberine göre, Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Vang Şuven, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında Washington “Çin’in boğazına bıçağı dayarken” iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin süremeyeceğini ifade etti.





Müzakerelerin yeniden başlamasının ABD’nin tutumuna bağlı olduğunu kaydeden Wang, “ABD çok büyük bir ticari kısıtlama tedbirini hayata geçirdi. [Bu durumda] görüşmeler nasıl devam edebilir? Bu eşitler arası bir görüşme olmaz” diye konuştu.





Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı, ABD’nin Çin’le ilişkilerinde karşılıklı anlayışa dayalı tutumunu terk ettiğini belirtti.





Öte yandan New York’ta patronların katıldığı bir toplantıda konuşan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi de perde arkasında baskı ve tehditlerin olduğu bir ortamda ticaret müzakerelerin gerçekleşemeyeceğini ifade etti. ABD’de “belirli güçlerin temelsiz suçlamalarla” Çin-ABD ilişkilerini zehirlediğini söyleyen Vang Yi, bu durumun devam etmesi durumunda iki ülke ilişkilerinde 40 yıllık kazanımların heba edileceğini söyledi.





BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD’de bulunan Çin Dışişleri Bakanı’nin konuşma yaptığı toplantı, ABD-Çin İş Konseyi ve ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi tarafından düzenlendi. Toplantıya katılanlar arasında Blackstone Grubu’nun ortak kurucularından Stephen Schwarzman, Mastercard’ın üst düzey temsilcisi Ajay Banga da yer aldı.





Öte yandan Çin Devlet Konseyi tarafından dün yayımlanan raporda ABD “ticari zorbalık”la suçlanarak Washington’un diğer ülkeleri kendi isteklerine boyun eğdirmek için tehdit ettiği ifade edildi.