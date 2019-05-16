Samanyolu Haber /Dünya / Çin 2 Kanadalıyı casusluk suçlamasıyla tutukladı /16 Mayıs 2019 20:42

Çin 2 Kanadalıyı casusluk suçlamasıyla tutukladı

Çin, casusluk suçlamasıyla gözaltında tuttuğu 2 Kanada vatadaşını resmen tutukladığını duyurdu.

SHABER3.COM

Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci Michael Spavor'un resmen tutuklandığını bildirdi.

Çinli yetkililer, Michael Kovrig ve Michael Spavor'u yabancı bir kuruluş için devlet sırlarını çalmakla suçluyor.

Aylardır Kovrig ve Spavor’un serbest bırakılması çağrısında bulunan Kanada, iki adama yönelik suçlamaların dayanaksız olduğunu iddia ediyor.

Eski bir diplomat olan Kovrig ve sık sık Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine turlar düzenleyen bir girişimci olan Spavor, geçen yıl Aralık ayında Çinli yetkililer tarafından gözaltına alınmıştı.

Ayda bir konsolosluk ziyaretine izin verilen ikili, bugün itibariyle resmen tutuklandı.

Kanada tutuklama kararını kınarken, Çin'in tutumunu 1 Aralık’ta Vancouver’daki havalimanında Huawei’nin mali işler sorumlusu Meng Wanzhou’yu yakalamasının misillemesi olarak görülüyor. Wanzhou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

ABD DE OLAYA MÜDAHİL

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Lu Kang, bugün düzenlediği basın toplantısında Kanada'yı Çin'İn adalet sistemine müdahale etmemeye ve sorumsuzca açıklamalar yapmamaya davet etti.

Son haftalarda Kanada, iki vatandaşına yardım etmek için müttefikleri üzerindeki baskıyı artırdı. 9 Mayıs'ta Kanada başbakanı Justin Trudeau, ABD başkanı Donald Trump ile, Çin'deki Kanada vatandaşlarının serbest bırakılmalarını sağlamak için görüştü.

Dün ise Trump, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei ve 70 bağlı ortaklığını kara listeye eklediğini açıkladı. Bu kararla hükümet onay vermeden, Huawei'nin ABD şirketlerinden parça ve teknoloji alması yasaklanmış oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin 2 Kanadalıyı casusluk suçlamasıyla tutukladı Sonraki Haber >>

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:48