CİMER, Başakşehir'le ilgili üç kritik soruyu 'Bilgi edinme kapsamı dışında' deyip cevaplamadı!

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye Futbol Federasyonu ve hükümet tarafından Başakşehir futbol kulübünün desteklendiği, hükümete yakın sermaye çevreleri tarafından finanse edildiği, şeffaf olmayan parasal hareketlerine göz yumulduğu, TFF ve hakemlerce kollandığı tartışmalarını CİMER’e sordu. CİMER, Başakşehir’le ilgili soruları kabul etmeyerek yanıtlamayacakları bildirdi.





CHP'li Antmen, CİMER aracılığıyla Başakşehir futbol kulübüne sponsor olan firmaların, kamu kurumlarından hangi ihaleleri aldığını sordu. Antmen’in sorularına CİMER tarafından verilen yanıtta, bu soruların "bilgi edinme kapsamı dışında bulunduğu" ifade edildi.





Konuya ilişkin açıklama yapan Alpay Antmen, Cumhurbaşkanlığına çok net basit üç soru sorduğunu belirterek şunları söyledi: “Milyonlarca taraftara sahip olan kulüpler, taraftarlarının verdiği desteğe rağmen mali olarak çöküş yaşarken, neredeyse hiç taraftarı olmayan bir kulüp, bu kadar sponsoru ve para kaynağını nereden bulmuştur? Tarafsız olması anayasal bir zorunluluk olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta açık şekilde Başakşehir’i desteklemesi ve bunu kamuoyunda paylaşması doğru mudur? Bu ve benzeri açıklamalar hakemler üzerinde baskı oluşturmaz mı? AKP’den ihale alan firmaların, bu ihaleler karşılığında Başakşehir’e futbolcu transfer ettikleri biliniyor. Halkın parasının kimlere peşkeş çekildiğini soruyoruz ama devletin tepesi kapsama alanı dışında kalıyor.”





İŞTE YANITSIZ BIRAKILAN O ÜÇ SORU





Antmen’in CİMER'e yönelttiği sorular şunlar;





Türkiye Süper Liginde oynayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün kaç tane sponsoru bulunmaktadır? Bu sponsorlar hangi firmalardır?

2 Haziran 2014 tarihinden; 1 Mart 2019 tarihleri arasında Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün toplam aldığı sponsorluk desteği ne kadardır? Bunların ne kadarı döviz cinsindendir? Bu sponsorluk ve desteklerin içinde taşınmaz ve araç bulunmakta mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne sponsor olan firmalardan kaç tanesi 2014 yılı ila 2019 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarından ihale almıştır? Bu ihaleler nelerdir? Bahsi geçen ihaleler ne şekilde yapılmıştır?