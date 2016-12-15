Samanyolu Haber /Gündem / Cilvegözü TIR çıkışlarına kapatıldı /15 Aralık 2016 12:40

Cilvegözü TIR çıkışlarına kapatıldı

Reyhanlı'daki Cilvegözü sınır kapısı ikinci bir emre kadar TIR geçişine kapatıldı. Halep'ten gelen göç ve bölgeden getirilen yaralıların buradan geçiş yapması bekleniyor.

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Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı, Suriye’nin Halep kentinden beklenen göç ya da yaralıların getirilecek olması sebebiyle ikinci bir emre kadar TIR çıkışlarına kapatıldı.

Cilvegözü Sınır Kapısı’nda, sınırının karşısında bulunan ÖSO’nun kontrolündeki Suriye’nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı’nda güvenlik tedbirlerinin arttırılması çalışması nedeniyle bu sabahtan itibaren ikinci bir emre kadar TIR çıkışlarına izin verilmedi. Suriye’den, hasta, yaralı ve tüccarlar ile aile birleşimi kapsamındaki gelenlerin ise giriş işlemleri yapılıyor.

Halep’te ateşkesin tam olarak sağlanabilmesi halinde günlerdir aç-susuz bekledikleri haberleri gelen ailelerin İdlib üzerinden Türkiye’ye doğru hızlı bir şekilde tahliye edilmeleri bekleniyor. Ancak Türk yetkililer, Halep’ten gelenlerin öncelikle Suriye tarafında bir çadırkentte barındırılması ve bu kampın kuruluşu ile günlük iaşesinin Türkiye tarafından karşılanabileceğini açıklamıştı.

(Duvar)
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