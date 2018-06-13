Samanyolu Haber /Gündem / Çiller 'Akşener belgeleri ABD'ye sattı' dedi mi? /13 Haziran 2018 13:27

Çiller 'Akşener belgeleri ABD'ye sattı' dedi mi?

Eski Başbakan Tansu Çiller, 'Akşener, 28 Şubat'ta devletin belgelerini ABD'ye sattı' ifadesini kullandığına yönelik iddiaları yalanlarken "Kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın" dedi.

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Eski başbakanlardan Tansu Çiller, sosyal medyada ismi kullanılarak yapılan açıklamaların kendisine ait olmadığını bildirdi. Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, “Benim tarafımdan yapılmayan hiçbir açıklama bana ait değildir. Ayrıca hiç kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın. Kamuoyuna saygıyla sunulur” ifadelerini kullandı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Dün Elazığ’da konuşan İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir iddiayı gündeme getirerek Tansu Çiller'i işaret etmişti. Akşener, şunları söylemişti:

"Sayın Erdoğan'a acıyorum bu kadar ahmağa nasıl katlanıyor. Sosyal medyada bir şey dolanıyor. Çiller demiş ki; ben 28 Şubat'ta devlet belgelerini ABD'ye satmışım. Yalnız bu belgeleri görenler AKP'de milletvekili. Buradan ilan ediyorum. Sayın Çiller bunun doğru veya yalan olduğunu açıklamak zorundadır. Bir başbakan olarak, o devrin başbakanı olarak yapmak zorundadır. Belinde silah olanlardan kimlerin titrediğini, kimlerin kaçtığını, kimlerin korkudan titrediğini açıklamak zorundadır. Tek başına bırakılıp 10 gün telefonu çalmayan birisiyim. Ağır abi gezen herkesin ipliğini pazara çıkarmazsam Akşener değilim. Rahmetli Erbakan'ın teşekkür ettiği tek kişiyim ben. Meral Akşener'e dil uzatırken herkes dikkatli olacak. Her türlü karartma ve hakaret oyunları oynanmaya devam ediliyor."
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