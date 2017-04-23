Samanyolu Haber /Dünya / Çılgın diktatör bu kez Avustralya'yı tehdit etti /23 Nisan 2017 14:24

Çılgın diktatör bu kez Avustralya'yı tehdit etti

?Kuzey Kore'nin, ABD'nin peşinden "körü körüne"' gitmekle suçladığı Avustralya'ya nükleer saldırı tehdidinde bulunduğu belirtildi.

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Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Avustralya, ABD'nin peşinden "körü körüne" gitmekle suçlandı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop'un "Kuzey Kore'nin nükleer silah programı Avustralya için ciddi tehdit." ifadesinin eleştirildiği açıklamada, "Bu tür bir yönetimin dışişleri bakanından güzel sözler duymak oldukça zor. Fakat bir ülkenin dışişleri bakanıysanız, kullandığınız dile dikkat etmeli ve meselenin özü hakkında sağduyulu konuşmalısınız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kore Yarımadası'ndaki gerilimden ABD'nin sorumlu olduğu savunulan açıklamada, "Avustralya, ABD'nin Kuzey Kore'yi izole etmek ve boğmak için yürüttüğü hareketleri takip etmeyi sürdürürse bu, Kuzey Kore'nin stratejik gücü olan nükleer silah saldırıları kapsamında bir intihar eylemi olacaktır." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, resmi temaslar için bulunduğu Avustralya'da dün yaptığı açıklamada, "Çin, Kuzey Kore ile baş edemiyorsa, ABD ve müttefiklerimiz yapacak." diye konuşmuştu.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull da "Kuzey Kore yönetimi, barış ve istikrarı tehdit ediyor." diyerek, Çin'in Kuzey Kore yönetimine baskı yapması gerektiğini belirtmişti.

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