Samanyolu Haber /Sağlık / Ciğerlerinden 40 yıl önce yuttuğu oyuncak çıkarıldı /27 Eylül 2017 11:21

Ciğerlerinden 40 yıl önce yuttuğu oyuncak çıkarıldı

Öksürük şikayetiyle hastaneye gelen bir kişinin ciğerlerinden çocukken yuttuğu oyuncak çıkarıldı.

SHABER3.COM

Hastanın cismi 40 yıl önce, çocukken yuttuğu anlaşıldı.

İngiltere'de doktorlar, bir yıldır geçmeyen öksürük şikayetiyle kendilerine başvuran 47 yaşındaki hastanın ciğerinde tümör olduğundan şüphelenmişti. Fakat ameliyat sırasında hastanın ciğerinden çıkardıkları şey tümör değil, 'uzun zamandır kayıp olan' bir oyuncak trafik konisi oldu.

BBC Türkçe'nin British Medical Journal'da yayınlanan bir rapordan aktardığına göre, hastanın on yıllar boyunca hiçbir sağlık sorunu çekmeden yaşadığı fakat son dönemde öksürmeye başladığı aktarıldı.

Doktorlara göre trafik konisini erken yaşta yutması, gelişmekte olan ciğerlerinin bu yabancı maddeye uyum sağlayarak şekil değiştirmesini sağladı.

Çocukların ciğerlerine oyuncakların kaçması sıra dışı bir durum değil. Fakat oyuncaktan kaynaklanan semptomların bu kadar uzun süre sonra ortaya çıkması 'eşine rastlanmamış bir durum'.

Doktorlar trafik konisinin çıkarılmasının ardından hastanın öksürük şikayetinin azaldığını, ciğerlerinin de önemli ölçüde iyileştiğini belirtti.

<< Önceki Haber Ciğerlerinden 40 yıl önce yuttuğu oyuncak çıkarıldı Sonraki Haber >>

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Zaman'ı hedef alıyorlar

Zaman'ı hedef alıyorlar

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:59