Ciğerlerinden 40 yıl önce yuttuğu oyuncak çıkarıldı

Hastanın cismi 40 yıl önce, çocukken yuttuğu anlaşıldı.





İngiltere'de doktorlar, bir yıldır geçmeyen öksürük şikayetiyle kendilerine başvuran 47 yaşındaki hastanın ciğerinde tümör olduğundan şüphelenmişti. Fakat ameliyat sırasında hastanın ciğerinden çıkardıkları şey tümör değil, 'uzun zamandır kayıp olan' bir oyuncak trafik konisi oldu.





BBC Türkçe'nin British Medical Journal'da yayınlanan bir rapordan aktardığına göre, hastanın on yıllar boyunca hiçbir sağlık sorunu çekmeden yaşadığı fakat son dönemde öksürmeye başladığı aktarıldı.







Doktorlara göre trafik konisini erken yaşta yutması, gelişmekte olan ciğerlerinin bu yabancı maddeye uyum sağlayarak şekil değiştirmesini sağladı.

Çocukların ciğerlerine oyuncakların kaçması sıra dışı bir durum değil. Fakat oyuncaktan kaynaklanan semptomların bu kadar uzun süre sonra ortaya çıkması 'eşine rastlanmamış bir durum'.

Doktorlar trafik konisinin çıkarılmasının ardından hastanın öksürük şikayetinin azaldığını, ciğerlerinin de önemli ölçüde iyileştiğini belirtti.



