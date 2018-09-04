Samanyolu Haber /Gündem / Çiğdem Özer İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı /04 Eylül 2018 17:17

Çiğdem Özer İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı

İyi Parti kurucularından olan Genel İdare Kurulu Üyesi Çiğdem Özer, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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İyi Parti Kurucularından, Genel Başkan Danışmanı, Genel İdare Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili adayı Çiğdem Özer, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Özer'in açıklaması şu şekilde: 

”Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine ve uzun görüşmelerimiz neticesinde kadın hareketine inanarak 22 yıllık profesyonel iş hayatımı bırakıp İyi Parti’ye katılmıştım, bugün ise gördüğüm lüzum üzerine partiden ayrılma kararı aldım. Partiye geldiğim gibi gitmek istedim ve Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek kendisiyle helalleştim. Partinin kuruluşundan itibaren gerek Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı olması adına, gerekse seçimlerde İzmir’den milletvekili çıkarabilmek adına çok çalışarak mücadele ettim, bu süreçte pek çok deneyim edinme ve dost kazanma fırsatım oldu. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, Parti Yönetimine, Parti Teşkilatı Üyelerine ve İzmir halkına desteklerinden dolayı teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Ülkemizin, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları olmak üzere hepimizin çaba göstermesine ihtiyacı var. Ben de daha iyi bir Türkiye yolundaki mücadeleme yılmadan devam edeceğim”
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