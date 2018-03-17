Çiftlikbank CEO'sunun Uruguay'daki evi görüntülendi

8 Haziran 2017 günü Türkiye’nin Buenos Aires’teki Arjantin Büyükelçiliği’ne giden Mehmet Aydın, avukat Mehmet Tuna adına vekaletname çıkardı. Çiftlikbank kurucusu ev adresi olarak Uruguay’daki ‘Barrio Carrasco Av. Rivera 72 / 32 Montevideo’ adresini verdi.





IPA Haber, Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Çiftlikbank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’da yaşadığını beyan ettiği evini görüntüledi.







Carrasco bölgesi çoğunluğu müstakil villalardan oluşan, okyanus kıyısında güzel bir semt. Uruguay’ın en zenginleri o bölgede oturuyor.

Ev fiyatları milyon dolardan başlıyor. Kira fiyatları ise en düşük 3 bin dolar civarı. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Lugano’nun da Carrasco bölgesinde bir evi var.





Mehmet Aydın’ın Uruguay vatandaşı olduğu iddia edilmişti. Ancak kamuoyuna yansıyan kimlik kartının üzerinde ‘Cedula Provisorio’ yani ‘geçici kimlik’ yazıyor. Geçici kimlikte oturum süresi de 2 yıl olarak belirtilmiş.

Normal şartlarda Uruguay devleti vatandaşlarına 10 yıllık kimlik veriyor.



