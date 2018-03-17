Samanyolu Haber /Gündem / Çiftlikbank CEO'sunun Uruguay'daki evi görüntülendi /17 Mart 2018 15:57

Çiftlikbank CEO'sunun Uruguay'daki evi görüntülendi

80 binden fazla kişiyi dolandırıldığı öne sürülen Çiftlikbank’ın 27 yaşındaki CEO’su Mehmet Aydın’ın Arjantin Büyükelçiliği’ne beyan ettiği Uruguay’daki evi bulundu.

SHABER3.COM

Ev, Uruguay’ın en zenginlerinin yaşadığı mahallede yer alıyor. İşte o ev ve evin bulunduğu sokağın görüntüsü:
*
8 Haziran 2017 günü Türkiye’nin Buenos Aires’teki Arjantin Büyükelçiliği’ne giden Mehmet Aydın, avukat Mehmet Tuna adına vekaletname çıkardı. Çiftlikbank kurucusu ev adresi olarak Uruguay’daki ‘Barrio Carrasco Av. Rivera 72 / 32 Montevideo’ adresini verdi.

IPA Haber, Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Çiftlikbank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’da yaşadığını beyan ettiği evini görüntüledi.

Carrasco bölgesi çoğunluğu müstakil villalardan oluşan, okyanus kıyısında güzel bir semt. Uruguay’ın en zenginleri o bölgede oturuyor.

Ev fiyatları milyon dolardan başlıyor. Kira fiyatları ise en düşük 3 bin dolar civarı. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Lugano’nun da Carrasco bölgesinde bir evi var.

Mehmet Aydın’ın Uruguay vatandaşı olduğu iddia edilmişti. Ancak kamuoyuna yansıyan kimlik kartının üzerinde ‘Cedula Provisorio’ yani ‘geçici kimlik’ yazıyor. Geçici kimlikte oturum süresi de 2 yıl olarak belirtilmiş.

Normal şartlarda Uruguay devleti vatandaşlarına 10 yıllık kimlik veriyor.

ARJANTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE BİLDİRDİĞİ ADRES

Brezilya hariç Güney Amerika ülkeleri Türkiye ile siyasi, ekonomik, stratejik açıdan işbirliği en az olan ülkeler. Özellikle Paraguay ve Uruguay ile Türkiye arasında ilişki neredeyse yok düzeyde.

Çiftlikbank’ın Genel Müdürü (CEO) Mehmet Aydın’ın oturum aldığı Uruguay’da Türkiye’nin Büyükelçiliği bulunmuyor. Türkiye, Uruguay ile bütün ilişkilerini Arjantin’in Başkenti Buenos Aires Büyükelçiliği üzerinden yürütüyor.

Ümraniye’deki genel merkez ofisi birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltan Çiftlikbank’ın CEO’su Mehmet Aydın’la ilgili kamuoyuna yansıyan bir belge, “Mehmet Aydın Uruguay’da mı?” sorusunu gündeme getirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çiftlikbank CEO'sunun Uruguay'daki evi görüntülendi Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:43:16