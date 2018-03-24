Çiftlik Banklar bitmiyor... Anadolu Farm, 8 ayda 90 milyon TL toplamış

Çiftlik Bank benzeri yapıları incelemeye alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, denetimlerde "saadet zinciri" olduğu sonucuna varılan şirketlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Çiftlik Bank ve benzeri şirketlere yönelik olarak Ocak ayında soruşturma başlatıldı. Kayseri merkezli Ekolium Şirketi ve yöneticileri hakkında 5 Şubat’ta MASAK tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan suç duyurusu ile Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekiplerince Anadolu Farm adı altında internet üzerinden para toplayan şirket takibe alındı.





Şirketin internet üzerinden canlı hayvan alacaklarını, Kayseri’nin Pınarbaşı ve Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi’nde 2 çiftlik kuracaklarını ilan etti. Ancak şirketin, Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Sümer Plaza’nın 12’nci katında bir işyeri kiraladıkları, Kayseri’de Tauk adlı 2, Tokat’ta da aynı adla 1 tavuk ürünleri, yine Kayseri’de iki AVM’de Somunarası ve Şah Mangal adıyla 6 restoran işlettikleri belirlendi.



