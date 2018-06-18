Çiftlik Bank'ın ardından bir yeni skandal daha













Sisteme para yatıranlar dolandırıldıklarını iddia ederken, şirketin ortakları ise birbirlerine yönelik mal kaçırma suçlamasında bulundu.





Oyuncu Şebnem Schaefer ise, tanıtımında yer aldığı sistemin dolandırıcılık amaçlı olduğunu bilmediğini söyledi.





8 AY ÖNCE KURULDU





Çiftlik Bank skandalının yankıları sürerken, batan son ‘titan saadet zinciri’ne ilişkin haber Eskişehir’den geldi. Hürriyet'in haberine göre; geçen yılın başında 1 milyon TL sermayeli Hipper AŞ (Hipper Bilgi Sist. ve Yatırım AŞ) adı ile bir şirket kuruldu. Muhammed Satıroğlu’nun (24) yüzde 51, Sadun Kaya’nın yüzde 49 hissedar olduğu şirket, yerli kripto para olarak lanse edilen Turcoin ile gündeme geldi.





Ancak, şirket hiçbir zaman BDDK tarafından lisans verilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının arasında yer almadı. Şirkete ilişkin yapılan tanıtım ve sunumlarda, Kocaeli’nde dev bir coin tesisi kurulduğu yönünde paylaşımlarda da bulunuldu.





SAADET ZİNCİRİ MODELİ





Ancak sistem, tipik saadet zinciri mantığı faaliyet gösteriyordu. Sisteme üye kazandırmak için çeşitli vaatlerde bulunuldu. Paylaşılan kazanç tablosuna göre sisteme 1500 TL’lik paket alınarak da üye olunabildi, 46 bin 500 TL’lik paket alınarak da… Alınan her bir paket için de belli bir aylık veya yıllık kazanç elde edilebildiği belirtildi. Yapılan açıklamalara göre örneğin 15 bin TL’lik paket alan kişinin aylık kazancı 2 bin 500 TL olurken, en yüksek tutarlı paket olan 46 bin 500 liralık paket alan kişinin aylık kazancı ise 7 bin 750 lira olacağı belirtildi.





PARALAR KIBRIS’A





Kâr payı elde etmek isteyen üyelerin para yatırdığı şirketin Kıbrıs’ta kurulu Sadun Kaya’ya ait GBC Digital Games Marketing Ltd. şirketi olduğu anlaşıldı. Sistem, yeni üye olanların parası ile eskilerin parası ödenerek bir süre sürdürüldü.





LÜKS OTOMOBİL DAĞITTILAR





Sisteme daha fazla dahil etmek için düzenlenen törenlerde zaman zaman lüks otomobil dağıtımları da yapıldı. Oyuncu Şebnem Sheffer’ın sunuculuğunu yaptığı 8 Ekim 2017’deki büyük tanıtım toplantısında bazı kişilere Mercedes marka otomobil dağıtıldı. Hurriyet.com.tr’nin konuştuğu kişilerden bazıları, “Törende öyle gösterildi ancak bazı araçlar formalite olarak dağıtıldı. Çünkü daha fazla insanın dahil olması için öyle bir görüntü verildi. Bazı kişilere ise gerçekten de araç verildi” dedi.





ÜYELER ORTADA KALDI





Yeni katılanların parası ile eskilerin parasının ödendiği sistem iki hafta kadar önce tıkandı. Üyelere ödeme yapılamadı. Şirket merkezine ulaşamayan çok sayıda üye, dolandırıldıkları iddiası ile paylaşımlarda bulunuyor. Bazı üyelerin, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi.





‘PARALAR KIBRIS’A GİTTİ ORTAK MAL KAÇIRDI’





Konu ile ilgili ulaştığımız Hipper AŞ’nin kurucu ortağı Muhammed Satıroğlu “Ben, şirketim üzerinden aracılık yaptım. Hipper AŞ’nin banka hesabına giren tek kuruş para yok. Paralar, Sadun Kaya’nın Kıbrıs’taki şirketine aktarıldı. Bu kişinin mal kaçırdığını duyuyoruz. Konu ile ilgili hem ihtarname çektim hem savcılığa suç duyurusunda bulundum” dedi.





NE KADAR PARA YATIRILDI BİLMİYORUM





Suçlamaların odağındaki isim Sadun Kaya (50) ise "Benim ve şirketimin hesabına yatırılan paralar oldu. Ancak miktarı net olarak bilmiyorum; hesaplara bakmam gerek. Hakkımdaki zimmet suçlaması doğru değil. Mal kaçırdığım söz konusu değil. Esas olarak bana bu suçlamalarda bulunan kişiler ciddi yolsuzluk yapmış durumda. Benim hesaplarıma yatırılan paraları, blokenin kalkması halinde geri iade edeceğim" dedi.





ÇOK FAZLA ARAŞTIRMADIM





Sistemin ilk büyük tanıtım toplantısında yer alan Oyuncu Şebnem Schaefer ise, yapılan işin dolandırıcılık olduğunu bilmediğini söyledi.





Kendisine verilen bilgiler doğrultusunda hareket ettiğini kaydeden Schaefer, çok fazla araştırma yapmadığını, bir ajans vasıtası ile kendisine ve oyuncu İpek Tanrıyar’a ulaşıldığını belirtti.





PERİŞAN OLMUŞ DURUMDAYIM





Sisteme para yatıran binlerce kişiye ödemelerin nasıl yapılacağı belirsizliğini koruyor. Paylaştığı banka dekontlarına göre sisteme 560 bin lira para yatırdığı anlaşılan H. B. (38) “Bir süre önce, yaptığım ticaret nedeni ile battım. Daha sonra bu sistemi duydum. Biraz araştırdım. Daha önceki zararımı karşılamak için bu işe girmeye karar verdim. Ailemin, kardeşlerimin de parasını alarak bu işe girdim. Ancak şimdi perişan olmuş durumdayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Girdiğime pişman olmuş durumdayım” dedi.





Banka dekontlarına göre B.’nin 560 bin lira yatırdığı Mehmet Yetim ise, konu ile ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtti.