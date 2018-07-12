Çiftlik Bank' yöntemiyle dolandırıcılık bitmiyor... Yeni Gözaltılar var!





Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çerçevesinde kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen piramit satış sistemlerine benzer şekilde vatandaşları dolandıran şahıs ve organizasyonlara yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.





Bir miktar para veya malvarlığı ortaya koyarak sisteme dahil olan ve başka katılımcılar bulmak koşuluyla 1'e 15 kazanç vadettikleri, bu kapsamda reklam ve danışmanlık şirketi adı altında internet sitesi açtıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Denizli ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.





Şahısların iş yerlerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, senet, dijital materyal, ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve suça konu bilgilerin bulunduğu belge ve doküman ele geçirildi.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Denizli ve Manisa'da, vatandaşları Çiftlik Bank benzeri bir sistemle dolandırdıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.