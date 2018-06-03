Samanyolu Haber /Gündem / Çiftlik Bank soruşturmasında sessiz tahliyeler... Aydın'ın eşi serbest kaldı /03 Haziran 2018 11:03

Çiftlik Bank soruşturmasında sessiz tahliyeler... Aydın'ın eşi serbest kaldı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 14 Mart’ta tutuklanan Sıla Aydın tahliye edildi.

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Soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın’ın eşi olan ve 3 aydır tutuklu bulunan Sıla Aydın, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine yapılan inceleme neticesinde ilgili sulh ceza mahkemesinin kararıyla perşembe günü tahliye oldu.

Aydın, perşembe gece yarısı cezaevinden salıverildi. İfadesinde eşini en son ocak ayında gördüğünü söyleyen Aydın, eşinin kurduğu Çiftlik Bank organizasyonuyla ilgili detayları da  anlatmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın eşi Hava Aydın’ın da aralarında bulunduğu diğer bazı zanlılar da tahliye edildi.
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