Çiftlik Bank ile ilgili ilginç iddia... Aydın ‘maşa’ydı, arkasında daha büyük bir yapı var

Birgün’e konuşan Ercan Karabıyık, kendini şöyle tanıttı: “Ankara’da yaşıyorum ve burada özel bir şirkette şoför olarak çalışıyorum, 1 800 lira maaşım var. Bu sisteme daha önce benim çocukluk arkadaşım dahil olmuş. Bana anlattı, uygulamayı indirdik ve bir buçuk ay civarı sürekli araştırdım. O süreçte bir tek mağdur yoktu. Çiftlik Bank’ın devletten destek aldığı söyleniyor, açılışlara devlet adamları, valiler, kaymakamlar geliyordu. Bunlar dolandırıcı olsaydı bütün resmi kanallarda reklamları olmazdı, ünlüler bunların reklamlarını yapamazlardı, devlet adamları bunların yanında olmazdı diye düşünerek Çiftlik Bank’a güvendik.”







‘Maşa olarak kullanıldı’

Yatırımlarının 40 bin lirayı bulduğunu söyleyen Çiftlik Bank mağduru şöyle devam etti:“Bu parayı da, kredi çekip aldığım arabayı satarak yatırdım. Başta sistem gayet güzeldi, günlük olarak paramızı alabiliyorduk. Sonra yavaş yavaş değişmeye başladı. Önce ‘Üye alımını durdurduk’ dediler, daha sonra para çekimini durdurdular. Ardından bakanlığın inceleme başlattığı söylendi. Daha sonra, Garanti Bankası ile yapılan anlaşmanın banka tarafından tarafından feshedildiği söylendi. Biz de bunun üzerine bankayı boykot ettik ama bankadan kimse çıkıp bize Çiftlik Bank ile anlaşmalarının olmadığını söylemedi.”





Karabıyık, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın ‘maşa’ olarak kullanıldığını savundu ve ekledi: “Ne bu sistemi yürütmek ne de bu kadar parayla kaçmak onun yapabileceği bir şey değil. Bu kadar para bende olsa beni iki adım hareket bile ettirmezler. Yani biz dolandırıldık ama Mehmet Aydın tarafından değil, çok daha büyük bir yapı tarafından.”