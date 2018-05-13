Çiftçiye ucuz mazot: Litresi 3-3,5 TL olacak

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







Her yıl 10 bin gencimizi yurtdışına göndereceğiz. Orada kendilerini geliştirecekler. 5 yıl içinde bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkaracağız. Önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek ortaya çıkacak. Ben bu ülkenin çocuklarını geleceğe hazırlayacağım. Türkiye'de bunları yapabilmemiz için bizim enerjiye ihtiyacımız var. Rüzgar ve güneşten yararlanacağız. Güneş enerjisi potansiyeli yüzde 130. Ama yatırım yapmamız lazım. Güneş enerjisinde problem şu, depolamak zor. Bu ülkenin gençlerini bir fizik öğretmeni olarak güneş enerjisini depolayan batarya sistemini geliştirmek için ABD ise ABD'ye, Rusya ise Rusya'ya, uzaysa uzaya göndereceğim. Milletvekili maaşlarına zam yapmayacağım, öğrencilere kredi vereceğim.





Yarın Dünya Çiftçiler Günü. AKP 2006 yılında bir kanun çıkardı. Devlet milli gelirinin yüzde 1'ini tarımı geliştirmeye harcar. 30 milyar yapıyor bu. Bunun yarısını bile vermemiş. Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye olan borcu ödeyeceğim. Çiftçi üretmezse, saman alırsın, bezelye alırsın. En fazla zeytin ağacı Manisa'da. Ama geçtiğimiz günlerde Tunus'tan zeytinyağı alıyorsun. 90 bin aile çekirdeksiz üzüm yetiştiriyor. Size söz üzümün kilosu 2 doların altında olmayacak. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz. Mazotu 3-3,5 lira arasında vereceğiz. Çiftçinin mazotu ucuz olacak.