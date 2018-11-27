Samanyolu Haber /Ekonomi / Çiftçiye ödenen %30 destek kaldırıldı /27 Kasım 2018 14:23

Çiftçiye ödenen %30 destek kaldırıldı

AKP, bugün yayımlanan kararnameyle sözleşmeli tarım yapan çiftçilere ödenen yüzde 30 tarımsal destek ödeneğini kaldırdı.

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Sol.org.tr'de yer alan habere göre bugün yayımlanan 379 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, sözleşmeli tarım yapan çiftçilere, sözleşmeye esas ürünleri için ek olarak ödenen yüzde 30 tarımsal destek ödemesi kaldırıldı. 

Tarımsal Destek Ödemelerine ilişkin 26 Şubat 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararına 22 Haziran 2018 günü eklenen 5/A maddesiyle, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek köyler ile 2012 yılında 6360 sayılı Yasa kapsamında mahalleye dönüştürülen ve en fazla 300 yerleşimde olmak üzere birlikte üretime yönelik sözleşmeli üretim yapanlara mazot, gübre, yurtiçi sertifikalı tohum/fidan/fide ve standart fidan kullanımı, havza bazlı fark ödemesi, yem bitkileri üretimi, çiğ süt buzağı/malak/manda, anaç koyun-keçi desteklerine ek olarak yüzde 30 oranında ayrıca destek ödenmesi” öngörülmüştü.
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