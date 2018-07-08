Çiftçiler borç batağında....





Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemediği için icra takibi başlatılan çiftçilerin sorununu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.





Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım kredi kooperatiflerine borcu olan 7 bin 531 çiftçi için icra takibi başlatıldığını, borcu ertelenen ortak sayısının ise 14 bin 287 olduğunu açıkladı.





TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KAÇ PROJEYE DESTEK VERİYOR?





Gürer, yazılı soru önergesinde, “Tarım Kredi Kooperatifi kaç projeye destek vermektedir? Toplam proje desteği alan çiftçi sayısı kaçtır? Kaç ilde örgütlüdür? Geri dönüşüm olmadığı için takipte alacak sayısı ve icra dosyası sayısı kaçtır? Kooperatif vasıtası ile son beş yılda dağıtılan hayvan sayısı kaçtır? Kredi borcu ertelenen çiftçi sayısı kaçtır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.





BORÇLU ORTAK SAYISI 11 BİN 911





Kanunî takip hesaplarında borcu bulunan ortak sayısının 11 bin 911 olduğunu açıklayan Bakan Fakıbaba, icra takibi yapılan ortak sayısının ise 7 bin 531 kişi olduğunu bildirdi. Kooperatifler vasıtasıyla 83 bin 081 adet büyükbaş ve 236 bin 364 adet küçükbaş hayvan satış ve tesliminin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Fakıbaba, “05.06.2018 tarihi itibarıyla erteleme hesaplarında borcu bulunan ortak sayısı 14.287 kişidir” açıklamasında bulundu.





ÇİFTÇİLER BORÇ BATAĞINDA





Konuyla ilgili açıklama yapan Fethi Gürer hükümetin uyguladığı yanlış tarım politikalarının çiftçileri borç batağına sürüklediğini belirtti. Üreticilerin ürününü değerinde satamadığını ifade eden Gürer, tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin arttığına dikkat çekerek, çiftçilerin kredi kullanarak günü kurtarmaya çalıştığını ifade etti.