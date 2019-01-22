Samanyolu Haber /Ekonomi / Çiftçi zam ve kredi borcu batağında /22 Ocak 2019 10:22

Çiftçi zam ve kredi borcu batağında

CHP Ekonomi Masası’nın 30 ildeki ziyaretleri sonucu hazırlanan rapora göre, çiftçiler zam ve kredi borçları altında ezildi.

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CHP bünyesinde oluşturulan Ekonomi Masası'nın 30 ilde yaptığı ziyaretleriyle ilgili hazırlanan raporlarda, sanayicinin girdi fiyatlarının düşmemesi, esnafın bankalardan aldığı krediyi ödeyememesi, çiftçinin yüksek fiyatlar nedeniyle gübre kullanamamasından şikayet ettiği belirtildi.

Raporlarda şu tespitlere yer erildi:
— Para kazanamadığı için tarlasını ekmekten vazgeçen pek çok çiftçi var. Özellikle doğu illerinden gelen raporlar, küçükbaş hayvan sayısının ciddi şekilde azaldığı yönünde.

— İthal tarım ürünleri çiftçinin belini büktü, çiftçiler kredi borçları altında eziliyor.

— Esnaf aldığı krediyi ödeyemez hale geldi. Bazı illerde bankalar esnafa verdiği kredileri geri çağırmaya başladı. Harcamalar kısıldı, piyasada para dönmüyor.

Ekonomi Masası kapsamında illerden gelen raporları değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın her ne kadar kriz yok dese de vatandaşların yaşanan krizi iliklerine kadar hissettiğini belirterek, "İktidar sorumluluk almak istemese de ekonomide yaşanan sıkıntının sebebinin aslında iktidarın uyguladığı yanlış politikalar olduğu yönünde genel bir kanaat var. Vatandaşlar açıklanan paketlerin ekonomiye pansuman yapmaktan başka bir işe yaramadığının, sorunlara çözüm olmadığının farkında. Özellikle bazı illerde ziyaret heyetleri, ziyaret ettikleri meslek kuruluşlarının temsilcilerinin ve yöneticilerinin konuşmaktan çekindiğini hatta korktuğunu söylüyor" değerlendirmesini yaptı.
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