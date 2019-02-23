Çiftçi yerine batık kulüplere kredi verecek olan Ziraat'in müdürü: Kaynakları çarçur falan etmedik...





BALKANTÜRKSİAD derneğinde konuşan Aydın, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi için TBB ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yapılan anlaşmada son durumun sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:





"Biz zaten spor kulüpleriyle çalışıyoruz. Bir tek ben çalışmıyorum. Spor kulüpleriyle çalışan bir sürü banka var. Ne vermişsek vermişiz, hepsini piyasa koşullarında vermişiz. Spor, bir ekonomidir. Bein Sports'un Türkiye'deki yayına verdiği miktar, 500 milyon dolar. Futbol, bir ekonomidir, endüstridir. Biz, bu ekonominin ayakta kalmasını ve bu değerin sürmesini istiyoruz. Üç büyük kulübün yıllık ortalama geliri 600 milyon lira civarındadır. Şampiyon olacak bir takımı 250-300 milyon liraya kurabilirsiniz. Nakit akışlarında bozukluk var, teminatta sıkıntı yok. Biz, nakit akışlarını düzenlemek istiyoruz. Sadece biz değil, TFF, UEFA, kreditör olarak biz de müşteri de istiyor. Yüzde 8 ile bir kredi yapılandırması, kimseyi de ülkenin kaynaklarını çarçur falan etmedik. Biz ticaret yapıyoruz."

Bankanın kısıtlı kredi imkanlarını amacı dışında kullanmasıyla halkın tanzim mağazalarına mecbur bırakıldığı Türkiye'de Ziraat Bankası Genel Müdürü batık kulüplere kredi sağlayacaklarını resmen duyurdu.