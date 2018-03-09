Samanyolu Haber /Gündem / Çiftçi Nihat amca açtı ağzını yumdu gözünü /09 Mart 2018 22:20

Çiftçi Nihat amca açtı ağzını yumdu gözünü

Şeker fabrikaları için özelleştirme kararı alınması üzerine Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ESAM) düzenlediği 'Milli Değer Milli Gelecek Şeker Zirvesi'ne pancar üreticisi Nihat Babaözlü'nün konuşması damga vurdu.

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Toplantıda söz alarak kürsüye çıkan Nihat Babaözlü, sözlerine "Hepinize iyi günler. Hoş geldiniz hepiniz. Kusura bakmayın ben ömrümde ilk defa otele geldim. Yanlış yaparsam özür dilerim. Yapılan konuşmalara baktığımda ben hiçbir şey anlamadım” diyerek başladı.

'BİR TANE HÜKÜMET TEMSİLCİSİ TENEZZÜL EDİP GELMİŞ Mİ?'

Babaözlü, şunları söyledi: “Ben çiftçiyim arkadaş. Ben akşam saat 10 da yapıp, sabah zantur gibi saat 5'te kalkmam lazım. Ama ben korkuyorum yatamıyorum. Gece 1'e kadar açık oturum izlemek zorunda kalıyorum. Ben huzur arıyorum. Huzur yok. Bu geç kalınmış bir toplantı. Burada sadece keller körler birbirlerini ağırlıyor. Laf salatası yapıyorsunuz, lafın harmanı olmaz. Burada bizi kim duyuyor? Bir tane Allah rızası için tenezzül edip gelmiş hükümet temsilcisi var mı? Neredesiniz yahu, neredesiniz? Adam Allah'tan korkar, lafa gerek yok.

'EYLEM ZAMANI, LÜTFEN DIŞARIYA ÇIKIN'

Burada eylem zamanı. Lütfen dışarıya çıkın kardeşim, bunu sokakta yapın. İki kişi okula geç kalsın. 3 kişi işe geç kalsın. Biri treni kaçırsın, biri uçağı kaçırsın. Ondan sonra iki sene sonra o gözün gibi baktığın bebelerin zehirlenip öldüğünü, kanser olduğunu göreceksiniz siz. Bunun sonu buraya gidiyor. Ağdalı lafa gerek yok. Kestirmeden konuş. Hepimiz geberip gideceğiz bu böyle olursa. Ben pancarı 10 kuruşa satarım arkadaş. Sen bana 1 lira ürettiğin mazotu 1.5 liraya ver. Ben 10 kuruşa satarım bunu. Bana laf satma. 15 kuruşa ürettiğin elektriğin kilovatını 35 kuruşa bana verme. Kalkmış dana getireceğim, inek getireceğim. Lan bırak yalan söyleme, böyle bir şey olmaz."
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