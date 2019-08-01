Çift maaşlı danışman: Topunuz gelin, topunuz!

Eşi ile birlikte çifter maaş almasıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hakkındaki eleştirilere tepki gösterdi.







‘BAĞIMLILIK DÜZENİNİ AYAKLARIMIZ ALTINA ALACAĞIZ’





Altun Twitter’dan şu paylaşımı yaptı:





“Bütün terör örgütlerine, onların işbirlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız. Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Yılmayacağız. Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız? ‘Topunuz gelin, topunuz!”





‘OLİGARKLARA, FAİZ BELASINA MEYDAN OKUYORUZ’





“Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var. Doğu Akdeniz’de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz. Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik. Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz…”