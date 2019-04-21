CIA'den Avrupa ülkelerine: Huawei Çin devletinden destek alıyor, altyapınızı teslim etmeyin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), federal yönetim ağlarında yasak olan Huawei'nin müttefiklerindeki 5G teknolojisinde yer almasının önüne geçmek için baskı kuruyor.







İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre Amerikalı bir yetkili Çin teknoloji devinin İngilizce konuşan beş ülkeden - İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya - oluşan Beş Göz İstihbarat İttifakı'nın herhangi bir üyesine 5G teknolojisi satmasının son derece tartışmalı olduğu uyarısında bulundu. Yetkili Çin'de gerçek anlamda bir özel şirket bulunmadığını, çünkü Çin istihbarat ve ulusal güvenlik yasalarının firmaları Çin ordusuna yardımcı olmaya mecbur ettiğini belirtti.





Herhangi bir ülkeye karşı güvenlik riski oluşturduklarına dair iddiaların temelsiz olduğunu belirten Huawei hükümetin etkisinden bağımsız bir özel şirket olduğunu vurguluyor.





İngiltere 5G mobil ağı teknolojisini Huawei'den almayı tartışıyor







Ülkede 5G teknolojisinin kurulması konusunda Huawei ile görüşmeler yürüten İngiliz hükümetinin bu raporla birlikte diğer bilgileri Başbakan Theresa May başkanlığında önümüzdeki hafta toplanacak olan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde ele alması bekleniyor.





Bahsekonu toplantının geçen hafta yapılması bekleniyordu ancak Brüksel'de son dakikada yapılan Brexit görüşmesi nedeniyle iptal edilmişti.





Öte yandan İngiliz siber güvenlik ve istihbarat teşkilatı GCHQ geçtiğimiz ay Huawei'nin İngiltere'de kullandığı yazılımlarıyla ilgili önemli sorunlar tespit ettiklerini ve şirketin bunları gidermek için somut bir adım atmadığını belirtti. Teşkilat, hükümetin ortaya çıkabilecek riskleri yönetmekte zorluk çekebileceği uyarısında da bulundu, ancak bu sorunların Çin'in devlet müdahalesinden ziyade teknik sorunları olduğunu vurguladı.





İngiliz yetkililere göre 5G teknolojisinde altyapı kurulumu için Huawei yerine Ericsson ya da Nokia'nın tercih edilmesi durumunda teknolojinin ülkeye girişi yıllar alabilir. Ayrıca Huawei'nin 5G altyapısıyla ilgili bağının yasaklanması halinde mevcut teknolojinin 4G ağlarından da arındırılması gerekiyor.





Huawei hakkında ne biliyoruz?





1987 yılında eski Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensubu Ren Zhengfei tarafından Shenzen'de kurulan şirket önceki yıllarda Çin devletinden yardım aldıklarını kabul etmişti.





2012 yılında şirketin üst düzey yöneticilerinden Chen Lifang bu yardımın Avrupa ülkelerinde verilen araştırma ve geliştirme projelerine olan desteğinden bir farkı bulunmadığını belirtmiş, şirketin hem Avrupa hem de Çin projelerinde yer aldığını açıklamıştı.