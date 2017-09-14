CIA ve Reza Zarrab iddiası

CIA ve Rıza Sarraf iddiası: MİT mensubu kaçıracaklardı





Son dönemde AKP basınında Rıza Sarraf davasına ilişkin çeşitli haberler ve iddialar yer alırken, Abdulkadir Selvi'den ilginç bir yazı geldi.







CIA'in Rıza Sarraf davası için MİT'in İran masasında çalışmış olan bir ismi kaçırmaya çalıştığını ileri süren Selvi, bunun son anda engellendiğini ileri sürdü.





"CIA'in Zarrab için MİT'çi kaçırma operasyonu" başlıklı yazıda Selvi, şu iddialarda bulundu:





Buna ‘CIA’in Türkiye’de cezaevinden F...’cü kaçırma operasyonu’ diyebilirsiniz. Nefes kesen operasyonu ilginç kılan ise, kaçırılmak istenen eski MİT’çi ile kaçırmaya aracı olan daha eski MİT’çi arasındaki irtibat değil. Önemli olan CIA’in, eski MİT’çi ve F...’cülerle yürüttüğü operasyonun Reza Zarrab olayıyla bağlantılı olmasıydı.





Mehmet Barıner, MİT’e 2013 yılında giriyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra F...’den ihraç ediliyor. Ancak 20 ay görev yaptığı MİT’te kritik bir masada çalışıyor. Barıner, MİT’te İran masasında görev yapıyor. O nedenle Zarrab olayını yakından takip ediyor. Şimdi gelelim Barıner’in yurtdışına kaçırılma operasyonuna.





Mehmet Barıner ifadesinde, yurtdışına çıkmasında yardımcı olabileceğini söyleyen Metin Can Yılmaz’la buluştuklarında, “Kayınpeder bir şeyler ayarlayacak. Bu konuda kimseye bir şey söyleme. Sana bir telefon numarası vereceğiz” dediğini anlatıyor. Kayınpeder kim? Enver Altaylı.





Mehmet Barıner, yurtdışına çıkarılmak için gereken hazırlıkları yapıp beklemeye başlıyor. Bu arada Enver Altaylı’nın damadı arayıp, “Şu anda yolculuk olmayacak. Bilahare sana bilgi vereceğim” diyor. İlişkileri kopmuyor.





Ailesiyle kayınpederinin Burhaniye’deki yazlığında tatil yapan Barıner, polis tarafından gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Oradan memleketi olan Denizli’ye geçiyor. Bu sırada Metin Can Yılmaz WhatsApp üzerinden arayıp, “İstiyorsan yolculuğu tekrar ayarlayabiliriz” diyor. Bu konuşmadan sonra polis harekete geçiyor. Denizli’de gözaltına alınan Barıner, Ankara’ya getiriliyor. Sıra Enver Altaylı’ya yönelik operasyona geliyor. Antalya Manavgat’taki evinde bulunamayan Altaylı, 2 gün sonra Korkuteli’nde kız kardeşine ait bir evde yakalanıyor. Her ikisi de cezaevinde.

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CIA-F... ortak operasyonuyla Mehmet Barıner’in ABD’ye götürülüp, Reza Zarrab olayında Türkiye aleyhine tanıklık yaptırma operasyonu çöküyor. Reza Zarrab olayında Türkiye’den adam kaçırma dahil her türlü operasyonu yapacak kadar gözünü karartan CIA-F... ortaklığı neleri yapmaz ki? Ya da CIA-F... işbirliği ile şimdiye kadar neler yaptılar, kimleri kaçırdılar? Bunları da Zarrab yargılaması sürecinde öğreneceğiz.