Samanyolu Haber /Dünya / CIA Direktörü: Türkçe vb diller konuşan ajan istihdamına odaklanacağız /25 Eylül 2018 13:35

CIA Direktörü: Türkçe vb diller konuşan ajan istihdamına odaklanacağız

Teşkilatın yeni stratejisini açıklayan CIA Direktörü Gina Haspel, ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını, özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajanlar çalıştıracaklarını belirtti.

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Yeni CIA Başkanı Gina Haspel, ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Başkanlığına terfi ettirilmesi sonrası teşkilatın yeni stratejisini açıkladı.

Mezunu olduğu Louisville Üniversitesi'nde konuşan CIA Direktörü, 11 Eylül sonrasının denizaşırı terörle mücadele operasyonları sarmalından çıkacaklarını, 11 Eylül öncesine geri dönüş yapacaklarını ve yeniden ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını, casuslarla analistlerin en ağır, en zorlu meselelerle ilgili istihbarat toplamaya daha fazla odaklanacağını dile getirdi. ''Rakip ulus devletlere odaklanmamızı keskinleştiriyoruz'' ifadesini kullandı.

Bu bağlamda özel olarak ülke adı anmayan Haspel, diğer yandan yabancı dil uzmanlığı olan ajanları ellerinde tutmak, yenilerini yetiştirmek ve saflarına katmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. CIA Direktörü, özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajan istihdam ettiklerini vurguladı.

Haspel'in konuşmasını aktaran Washington Post gazetesi, istihbarat yetkililerinden edindiği bilgilere göre, CIA'in İran ve Kuzey Kore hakkında istihbarat toplamak için yeni merkezler kurduğunu ve en önemli varlıklarını Rusya ve Çin gibi büyük güçlere karşı seferber ettiğini kaydetti.

Haspel, CIA Direktörlüğünden Dışişleri Bakanlığına geçen Mike Pompeo ile birlikte önemli rol oynadığı ABD-Kuzey Kore müzakereleriyle ilgili Pyonyang'ın pazarlık kozu olarak gördüğü için nükleer silahlardan kolay kolay vazgeçmeyeceği tahmininde bulundu.

CIA personelinin daha çeşitlilik kazaması çabalarının altını çizen teşkilatın ilk kadın başkanı, ''Küresel misyonumuz cinsiyeti, ırkı, kültürel arka planı ne olursa olsun en iyi ve en parlaklarla çalışmamazı gerektiriyor'' dedi. 35 yıl önce girdiğinde teşkilatta erkek hakimieyi olduğunu aktaran Haspel, şöyle konuştu:

''Bana bir şans vermek isteyen üstlerim sayesinde yükseldim. Operasyon subayı olarak iyi işler çıkarmayı başardım ve karşı karşıya geldiğim engellerin yıkılmasına yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. Özellikle 11 saldırıları sonrası çok sayıda kadının teşkilatta yükselmesinden gurur duyuyorum.''
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