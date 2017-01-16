Chrome, Safari ve Opera'daki tehlikeye dikkat!

Otomatik doldurma sayesinde internette dolaşmak, alışveriş yapmak ve iletişim kurmak artık çok daha hızlı, ancak dolandırıcılar bu özelliğin de bir açığını keşfetmiş gibi görünüyor.





Finlandiyalı bir web geliştiricisi olan Viljami Kuosmanen, Chrome, Safari ve Operatarayıcılarının otomatik doldurma sistemlerinin web siteleri ile gereğinden fazla bilgi paylaştığını keşfetti. İsminiz ve e-posta adresinizi doldurma işini otomatik doldurmaya bıraktığınız zaman tarayıcı gerçek adresinizi, telefon numaranızı ve hatta kredi kartı bilgilerinizi bile yollayabiliyor.





Kuosmanen, hazırladığı küçük web sitesinde bahsettiği fenomeni çok açık şekilde kanıtlıyor. Sadece isim ve e-posta adresi isteyen bir form gibi görünen site, eğer formu otomatik doldurursanız rızanız olmadan neredeyse tüm kişisel bilgilerinizi ele geçiriyor. Kuosmanen'nin yaptığı site ele geçirdiği ham veriyi size geri vererek hangi bilgilerinizin tehlikede olduğunu açıkça ortaya seriyor.









Eğer bahsi geçen tarayıcılardan birini ya da LassPass gibi benzer işlevleri gören eklentiler veya uygulamalar kullanıyorsanız, otomatik doldurma ayarlarını gözden geçirmenizi öneririz. Bu fonksiyonun kolaylığından vazgeçmek istemiyorsanız bile güvenliğinden şüphelendiğiniz sitelerde otomatik doldurmayı kullanmadan manuel olarak bilgilerinizi girmeniz en güvenli çözüm.





Firefox kullanıcılarının içi rahat olabilir çünkü tarayıcı bu tarz bir açığa sahip değil. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var çünkü Firefox yapımcıları otomatik doldurmayı güncelleyeceklerini açıklamışlardı.