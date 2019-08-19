Chrome’da bir dönem kapanıyor

Google yaptığı açıklamada, web tarayıcısı Chrome’dan FTP desteğini kaldıracağını duyurdu.







Yapılan açıklamada web tarayıcısı Chrome’da FTP kullanımının, mevcut FTP istemcisini iyileştirmeye yatırım yapmayı gerektirmeyecek kadar düşük olduğunu belirtti. Ayrıca, değişik platformlarda daha yetenekli FTP istemcilerinin bulunduğuna dikkat çekti.





CHROME 82 GÜNCELLEMESİ 2020’DE





Google Chrome, belge alt kaynaklarının FTP üzerinden alınması ve üst düzey FTP kaynaklarının oluşturulması için verilen desteği Chrome 72+ sürümü ile kaldırmıştı. Chrome 74+’deki bir hata, HTTP proxy sunucularındaki FTP URL’lerine erişim desteğinin düşmesine neden olduktan sonra ise FTP için Proxy desteği Chrome 76’da tamamen kaldırılmıştı.





Google, şu an kullanılan Chrome 76 güncellemesinin ardından gelecek Chrome 78 ve Chrome 80 sürümleri ile kademeli olarak FTP desteğini kaldırmaya devam edecek. 2020 yılında yayımlanması planlanan Chrome 82 güncellemesi ile de FTP ile ilgili kod ve kaynakları tamamen Google Chrome’dan kaldıracak.