Samanyolu Haber /Gündem / 'CHP'ye sizin adayınız ben olayım diye gittim' /06 Mayıs 2018 00:55

'CHP'ye sizin adayınız ben olayım diye gittim'

Eski AKP'li Abdüllatif Şener, aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'yla görüşerek aday olmak istediğini aktardığını söyledi.

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Muharrem İnce açıklanmadan önce adı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, CHP'nin aday belirleme sürecinde yaşanan gelişmeleri anlattı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'ın programına konuk olan Şener, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adını herkes gibi kendisinin de son anda öğrendiğini belirterek CHP'nin adayı olmak istediğini bizzat Kılıçdaroğlu'na söylediğini açıkladı. Şener, adaylık tartışmaları sürecinde yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

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"Erken seçim tartışmaları gündeme girmeden önce Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir görüşmem olmuştu ve bu basına düşmüştü. Daha çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çerçevesinde tartışılmıştı. Ancak erken seçim tartışmalarıyla birlikte sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir randevu talep ettim ve talebime olumlu cevap geldi. Görüştük ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki talebimi ilettim. O da zaten tecrübeli bir siyasetçi, adaylığımdan memnuniyet duyduğunu ifade etmişti. Ama siyaset yapan herkes bilir ki, Genel Başkan olmanın zorlukları vardır. Adaylardan birini tercih edecektir. Dolayısıyla tercihi diğer adaylar tarafından nasıl algılanırsa algılansın onun yanlış bir tercih olduğunu düşünmem." 

sputnik
 
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