CHP'ye göre sebep ekonomik kriz... Sarayın lüks araç ihalesine iki ay teklif gelmedi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ihalenin iptalinin Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin en açık göstergesi olduğunu belirtirken, “Kriz sarayın bile kapısına dayanmıştır” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, son teklif verme tarihi 1 Temmuz 2019 olarak belirlenen ihale şartnamesine göre, 1 Ağustos 2019'dan 31 Temmuz 2022 tarihine kadar sarayın çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet yabancı menşeli lüks otomobil, 19 adet de yerli otomobilin sürücüleriyle birlikte 36 aylığına kiralanacağı duyuruldu.





Yabancı menşeli araçların 180 bin, yerli menşeli araçların ise 110 bin kilometreyi geçmemiş ve en az 2017 model olması gerektiği belirtilen şartnamede, ihale bedeline sürücülere her yıl verilecek bir takım elbise, gömlek kravat ve ayakkabı ile asgari ücretin yüzde 39 üzerinde ödenecek ücretin de dahil olduğu, sürücülere ayrıca aylık 130 lira yol ve 130 lira da yemek parası ödeneceği belirtildi.





Şoförleriyle birlikte 7/24 aralıksız hizmet verecek kiralık araçların arka ve yan camlarında perde olması gerektiği de şartnameye özellikle yazıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın yaklaşık 2 ay boyunca ilanda kalan kiralık araç ihalesine hiçbir kişi ya da firmadan teklif gelmedi. Bunun üzerine 25 araçlık ihalenin iptal edildiği kamuoyuna duyuruldu.





İhaleyi Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı gibi çok önemli bir idarenin açtığı ihaleye teklif gelmemesinin düşündürücü olduğunu söyledi. İhalenin iptal edilmesinin yaşanan ekonomik krizin en açık göstergesi olduğunu belirten Çakırözer, “Saray bile ihalesine 2 ay boyunca alıcı bulamıyor. Piyasa, bu ülkenin en üst idaresinin ihalesine alıcı olmuyor. Bu firmalarımızın içinde bulunduğu krizi gösteriyor” dedi.



