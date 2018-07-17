CHP'ye 15 Temmuz etkinliğinde protokolde yer verilmedi

Bulut, etkinlikte yaşananları Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Bulut, şunları sordu:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun nefret yüklü dili ve valiliklere gönderdiği ‘CHP’li il başkanlarını törenlere almayın’ genelgesinin, hukuk ve akıldışı olmasına karşın Adana’da eksiksiz uygulandığını üzülerek gördük. Öncelikle şehitler herhangi bir siyasi partinin değil 81 milyonun şehididir. Etkinlikte İl Başkanımız Emrah Kozay’ın adı ‘protokol gereği’ bahanesiyle anons edilmezken, MHP İl Başkanı’nın anons edilmesinin gerekçesi nedir? Bu protokol sadece CHP il başkanları için mi geçerlidir?”