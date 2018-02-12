Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin yeni A takımı belli oldu /12 Şubat 2018 11:40

CHP'nin yeni A takımı belli oldu

Geçen hafta düzenlenen kurultayda 790 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni "A" takımı belli oldu.

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Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelttiği eleştirilerden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisine hedef olan Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'a emanet edildi. 

Gazeteci Tuncay Özkan Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bülent Tezcan da Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Emekli büyükelçi Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

Gamze İlgezdi'nin Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildiği MYK'da, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Faik Öztrak, Genel Sekreterliğ'e Akif Hamzaçebi getirildi. 

İşte tam liste:

Arge-Bilim Yönetim Ve Kültür Platformu- Fethi Açıker

Basınla İlişkiler Ve Kurumsal İletişim- Tuncay Özkan

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri- Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler- Öztürk Yılmaz

Doğa Hakları- Gülizar Biçer Karaca

Ekonomi Politikaları-Aykut Erdoğdu

Eğitim Politikaları- Lale Karabıyık

Halkla İlişkiler- Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları- Muharrem Erkek

İdari Ve Mali İşler-A. Haluk Koç

İnsan Hakları- Tekin Bingöl

İşçi Sendikaları- Meslek Odaları Ve Siviltoplum Kuruluşları- Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları Ve Odalar- Çetin Osman Budak

Kamu Diplomasisi- Ünal Çeviköz

Parti Örgütü Ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü- Bülent Tezcan

Sosyal Politikalar- Faik Öztrak

Yerel Yönetim Politikaları- Seyit Torun

Genel Sekreterlik- M. Akif Hamzaçebi


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