CHP'nin yeni A takımı belli oldu

Gazeteci Tuncay Özkan Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bülent Tezcan da Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Emekli büyükelçi Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.
Gamze İlgezdi'nin Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildiği MYK'da, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Faik Öztrak, Genel Sekreterliğ'e Akif Hamzaçebi getirildi.
İşte tam liste:
Arge-Bilim Yönetim Ve Kültür Platformu- Fethi Açıker
Basınla İlişkiler Ve Kurumsal İletişim- Tuncay Özkan
Bilgi Ve İletişim Teknolojileri- Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler- Öztürk Yılmaz
Doğa Hakları- Gülizar Biçer Karaca
Ekonomi Politikaları-Aykut Erdoğdu
Eğitim Politikaları- Lale Karabıyık
Halkla İlişkiler- Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları- Muharrem Erkek
İdari Ve Mali İşler-A. Haluk Koç
İnsan Hakları- Tekin Bingöl
İşçi Sendikaları- Meslek Odaları Ve Siviltoplum Kuruluşları- Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları Ve Odalar- Çetin Osman Budak
Kamu Diplomasisi- Ünal Çeviköz
Parti Örgütü Ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü- Bülent Tezcan
Sosyal Politikalar- Faik Öztrak
Yerel Yönetim Politikaları- Seyit Torun
Genel Sekreterlik- M. Akif Hamzaçebi