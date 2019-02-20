Samanyolu Haber
CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Politika
/
CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
/
20 Şubat 2019 15:42
CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
CHP’nin Meclis Başkan adayı belli oldu.
SHABER3.COM
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olacağını bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
Sonraki Haber >>
İki kafadar dükkanı yakarken kendilerini yaktılar
Rusya'da bir çiçekçi dükkanına gelen iki kafadar bilinmeyen bir sebep ile yangın çıkartmak istedi....
'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'
Tanzim Satış kuyruklarını ‘hıyar kuyruğu’ olarak nitelendiren vatandaş ''insanlar 16 yıl...
Yarışta 21 araç birbirine girdi
Amerika'da düzenlenen Nascar yarışında, bir sürücünün kazası ile birlikte zincirleme olarak...
Rüzgar sebebiyle yolcu uçağı ses hızı sınırını aştı
Virgin Atlantic Havayolları'na ait bir yolcu uçağı yeni bir rekor kırdı. Uçak 35 bin feette ses...
Konsensus: 'İstanbul esnaf anketi'nde ilk kez AKP kaybediyor, vatandaş cezalandırmak istiyor
Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, katıldığı TV programında son seçim anketini...
Osman Kavala, M.Ali Alabora ve Can Dündar dahil 16 kişiye müebbet istendi
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16...
Mersin'de adaylığı dakikalarla kaçıran İyi Parti adayı: Şeytanın aklına gelmeyecek bir kumpas
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, adaylık başvurusunun geç teslim edildiği...
''Anayasa Mahkemesi ve AİHM üyeleri güzel bir ‘keyif çayı’ içsin''
''Anayasa Mahkemesi ve AİHM yargıçlarına tüm bu hukuksuzlukları sanki film seyreder gibi izlerken...
Ünlü ekonomistten Türkiye için çok kötü haber... İşte gerçek enflasyon
Ünlü Ekonomist Prof Dr. Steve Hanke Türkiye ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda...
AKP'li vekil tacizci polisi savundu: Bir telaş içerisinde olmuş bir olay...
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ankara’da üniversite öğrencisi Merve Demirel’e gözaltına...
'Sayıştay'da hukuksuzlukların üstü örtülüyor' diyen başdenetçiye ibretlik ceza: Memuriyetten atıldı
Sayıştay Başdenetçisi Burcu Kozba’nın kurumla arasında süren 10 yıllık yargı süreci memurluktan...
Leman'ın kapağında tacizci polis var
Haftalık mizah dergisi Leman, bu hafta kameralar önünde polis tacizine uğrayan üniversite öğrencisini...
Tweet
Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi
Yarışta 21 araç birbirine girdi
İki kafadar dükkanı yakarken kendilerini yaktılar
'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'
Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu
Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun
CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum
'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'
Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz
Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Ülker'den bir satış daha
'Bu asra meydan okuyan bir kahramanlar kafilesi'
Eyüp Sultan'da skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
19:18:30