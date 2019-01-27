Samanyolu Haber /Politika / CHP'nin İzmir adayı kesinleşti /27 Ocak 2019 13:03

CHP'nin İzmir adayı kesinleşti

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayının Tunç Soyer olacağı öne sürüldü

SHABER3.COM

CHP’de bugün gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısında aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayının yanı sıra İzmir ve İstanbul’un ilçe belediye adaylarının olacağı “yedinci grup adayları” açıklanacak. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın kulislerden aktardığına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Tunç Soyer olacak. CHP ile İyi Parti’nin il ve ilçelerde yapılacak işbirliği kapsamının belirlenmesiyle birlikte çok sayıda ilçe belediyesinin de bugün açıklanması bekleniyor.

31 Mart yerel seçimleri için bugüne kadar altı farklı grupta adaylarını açıklayan CHP, bugün yedinci grupta çok sayıda adayını daha belirleyecek. Bu kapsamda bugün sabah saatlerinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında aday listesiyle ilgili son düzenlemeler yapılarak, öğleden sonra gerçekleştirilecek PM toplantısında adaylar belirlenerek kamuoyuna duyurulacak.
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