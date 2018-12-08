Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin adı açıklanmayan adayı çalışmalara başladı: Beylikdüzü modeli uygulayacağım /08 Aralık 2018 13:28

CHP'nin adı açıklanmayan adayı çalışmalara başladı: Beylikdüzü modeli uygulayacağım

Adı CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Beylikdüzü modelini İstanbul genelinde uygulayacağız” dediği belirtildi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, Ekrem İmamoğlu, partisinin 39 ilçe başkanıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde basına kapalı görüşme yaptı.

Görüşmede İmamoğlu'nun adaylı sürecini değerlendirirken partinin resmi kurulları adayı açıklayana kadar herkesin bir araya gelmesi için çaba harcayacağını ifade etti.
İmamoğlu, şunları söyledi:

— Beylikdüzü modelini İstanbul genelinde uygulayacağız. Burada her inanç kesimine ve düşünceye eşit hizmet verdik. Aynı modeli İstanbul'da uygulamamız başarıyı getirecektir.

İlçe başkanları da İmamoğlu için "Aday adayı durumundan ziyade aday pozisyonunda konuşmalar yaptı" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'nin adı açıklanmayan adayı çalışmalara başladı:... Sonraki Haber >>

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Aniden çıkan hortum konser alanını dağıttı

Aniden çıkan hortum konser alanını dağıttı

Bir anda yola itti

Bir anda yola itti

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Timsah dolu havuza düştü

Timsah dolu havuza düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:37:21