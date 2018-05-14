CHP'lilerin telefonlarına virüs bulaştırıp dinlemişler....









Alman Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR yayın kuruluşlarının ortaya çıkardığı habere göre, virüs içeren programın Türkiye’ye nasıl gönderildiği bilinmiyor. Habere kaynak olarak, dijital ortamda vatandaşların haklarını savunmayı hedefleyen Access Now adlı grubun hazırladığı rapor gösteriliyor. Bağımsız bilgisayar güvenlik uzmanlarının 32 sayfalık raporu inceleyerek iddiayı doğruladıkları da belirtiliyor.





Cumhuriyet Halk Partisi’nin izlenmesi için kullanılan yazılımın adının 'Finspy' olduğu ve merkezi Münih’te bulunan Finfisher adlı şirket tarafından geliştirildiği belirlendi. Haberi veren medya kuruluşlarının görevlendirdiği güvenlik uzmanı Profesör Thorsten Holz, söz konusu yazılımı analiz ettiğini ve geliştirilen Truva virüsü sayesinde cep telefonlarının izlenebileceğini söyledi. Finsby adlı virüsün bir benzeri ile karşı karşıya olunduğunu belirten Holz, programın telefon konuşmalarını ve yazışmaları canlı olarak izleyebileceğini vurguladı.





Virüsü kimin ısmarladığı bilinmiyor

Virüsün, CHP’nin geçen yıl Haziran ayında düzenlediği Adalet Yürüyüşü sırasında sosyal medya üzerinden protestocuların kullandığı #adaleticinyürü adlı slogan aracılığı ile bulaştırıldığı belirlendi. Sahte hesap sahipleri bu sloganı kullanarak yürüyüşteki son durum hakkında bilgi almak için kullanılabilecek bir program indirilmesini öneren bir link verdiler. Programı indirenlerin cep telefonlarına Alman şirketinin geliştirdiği virüs bulaştı. Alman şirketi Finfisher’e kimin söz konusu virüs programını ısmarladığı bilinmiyor. Finfisher’in internet sayfasında, terör ile mücadele etmek amacı ile gizli istihbarat servisleri ile işbirliği içinde olunduğu yazıyor. CHP’nin virüs yoluyla izlendiğini ortaya çıkaran Access Now grubu, şirketin yabancı ülkelerde yaşayan muhalifleri, dolayısı ile Türkiyeli hükümet karşıtlarını takip etme hizmeti sunabileceğini iddia ediyor.





Almanya'dan açıklama yok

Finfisher şirketi ve Ankara hükümetinin, CHP’nin izlenmesi ile ilgili sorulara şu ana kadar yanıt vermediği bildiriliyor. Alman Ekonomi Bakanlığı ise son yıllarda CHP’nin dinlenmesi için kullanılan programlara benzeyen bir ürün hakkında herhangi bir ihracat izni vermediğini açıkladı. Bakanlık, Finfisher’in lisans başvurusunda bulunup bulunmadığı ya da herhangi bir başvuruyu reddettiğine dair somut sorulara yanıt vermedi. Alman Federal Suç Dairesi BKA’nın da bu tür programları kullandığı biliniyor. Federal İçişleri Bakanlığı, CHP’nin dinlenmesi konusunda sorumluluk üstlenip üslenilmeyeceği konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.