Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li eski vekilin neden açıklanmıyor diye isyan ettiği rapor: 2.5 milyon sahte oy kullanıldı /04 Eylül 2018 15:50

CHP'li eski vekilin neden açıklanmıyor diye isyan ettiği rapor: 2.5 milyon sahte oy kullanıldı

CHP eski milletvekili ve PM Üyesi Haluk Pekşen, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 2.5 milyon sahte oy kullanıldığını iddia etti.

SHABER3.COM

CHP'nin 25 ve 26. dönem Trabzon Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen Twitter hesabından yaptığı açıklamada 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde 2.5 milyon sahte oy kullanıldığını iddia etti.

Mesajında iddiasının bir araştırma sonucu olduğunu belirten Pekşen, "Yıllardır bilinen bir gerçek ilk kez ciddi bir araştırma ile sandık sandık ve isim isim yapılan bilimsel bir araştırma ile ortaya konulmuştur. CHP Parti Meclisinde sunumu yapılan rapora göre 2.5 milyon sahte oy kullanılmıştır. Aradan 7 gün geçti ve ben bu rapora ulaşamayı başaramadım" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'li eski vekilin neden açıklanmıyor diye isyan ettiği... Sonraki Haber >>

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

200 yıllık tarihi müze kül oldu

200 yıllık tarihi müze kül oldu

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

Merkez'in kritik açıklamasına kur neden tepki vermedi?

Merkez'in kritik açıklamasına kur neden tepki vermedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:55:36