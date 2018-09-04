CHP'li eski vekilin neden açıklanmıyor diye isyan ettiği rapor: 2.5 milyon sahte oy kullanıldı

CHP'nin 25 ve 26. dönem Trabzon Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen Twitter hesabından yaptığı açıklamada 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde 2.5 milyon sahte oy kullanıldığını iddia etti.







Mesajında iddiasının bir araştırma sonucu olduğunu belirten Pekşen, "Yıllardır bilinen bir gerçek ilk kez ciddi bir araştırma ile sandık sandık ve isim isim yapılan bilimsel bir araştırma ile ortaya konulmuştur. CHP Parti Meclisinde sunumu yapılan rapora göre 2.5 milyon sahte oy kullanılmıştır. Aradan 7 gün geçti ve ben bu rapora ulaşamayı başaramadım" dedi.

