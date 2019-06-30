CHP'li vekilden İmamoğlu'nun toplantısına eleştiri

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı "Aranızda bir tek kadın bile yok" sözleriyle eleştirdi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de toplantıyı Twitter'dan paylaştı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Keskin'in paylaşımını retweetleyerek konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı. Bekaroğlu buluşma görüntülerini paylaşarak şöyle dedi: "Aranızda bir tek kadın bile yok; haydi çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz!"











