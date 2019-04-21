Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li vekilden flaş iddia /21 Nisan 2019 12:29

CHP'li vekilden flaş iddia

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Tuzla’da yapımı devam eden 140 metrelik yatın Cumhurbaşkanlığı için yapıldığını öne sürdü.

SHABER3.COM

AKP’nin kurucu isimlerinden ve mevcut CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tuzla’da yapımı devam eden 140 metrelik yatın kimin için yapıldığını soran Şener, söz konusu yatın Cumhurbaşkanlığı için yapıldığını öne sürdü.“Uçmayan sarayımız var, uçan sarayımız var” diyen Abdüllatif Şener, “Yüzen bir sarayı kıskanacak değiliz ya!” ifadelerini kullandı

CHP’li Şener’in açıklamaları şöyle:

“Tuzla tersanesinde yapımı devam eden 140 metrelik yat kimin için hazırlanıyor dersiniz.. Kim veya kimler için hazırlanırsa hazırlansın, ne farkeder? Uçmayan saraylarımız var. Uçan saraylarımız da var. Yüzen bir sarayı kıskanacak değiliz ya!” 



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