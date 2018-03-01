CHP'li vekil sordu: En azından bir özür borcunuz yok mu?

Adli Tıp raporuna göre işkence sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini kaydeden Sarıhan, öğretmen Açıkkolu’nun masum olduğunun ortaya çıkmasının ardından “En azından bir özür borcunuz yok mu?” şeklinde soru yöneltti.





TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Sarıhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılan binlerce isimden biri olan öğretmen Gökhan Açıkkolu hakkında skandal niteliğindeki vahim bir kararı Meclis gündemine taşıdı. Sarıhan, darbe girişimi sonrası gözaltına gördüğü işkence sonucu yaşamını kaybeden öğretmenin ve ailesinin yaşadığı mağduriyetin nasıl giderileceğinin cevabını istedi. “Yargısız infazla mahkum edilen Açıkkolu’nun evrensel hukuk kuralları ihlal edilerek engellenen “ masumiyet karinesi” , “adil yargılanma hakkı” ve “gömülme hakkının” tazmini için ne yapmayı düşünüyorsunuz?” diye sordu.





“CENAZE NAMAZI KILDIRMAYAN DİYANET VE İMAM HAKKINDA BİR İŞLEM YAPILACAK MIDIR?”





İşkence sonucu öldürüldüğü iddia edilen Açıkkolu’na söz konusu muameleyi yapan görevliler hakkında yapılan adli ve idari işlemlerin neler olduğunu soran Sarıhan, o dönemde uygulanan “hainler mezarlığı” ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “ cenaze namazı kıldırmama” talimatının yaşatııklarını da önergesine aldı.





Sarıhan, “ Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Mümin kardeşlerinin tezkiye ve dualarını hak etmediğini” belirterek; bu kişilerin cenazeleriyle ilgili sala, teçhiz, tekfin ve üzerlerine cenaze namazı kılınması gibi din hizmetleri verilmeyeceği” şeklindeki talimatı nedeniyle cami imamı tarafından cenaze namazı kıldırılmayan Açıkkolu’nun yaşadığı mağduriyet ve hak ihlaline ilişkin, muhattap Diyanet İşleri Bakanlığı ve söz konusu cami imamı hakkında herhangi bir hukuki işlem yapılmış mıdır?” ifadelerine yer verdi.





“OHAL KOMİSYONU İNCELEMESİNİ TAMAMLAYANA DEK GEÇECEK 8 YILDA YAŞANAN MAĞDURİYETLER NASIL GİDERİLECEK?”





OHAL sürecinde yaşanan mağduriyetleri gidermek için etkili bir iç hukuk yolu olduğu iddia edilen OHAL iİnceleme Komisyonu’nun önündeki 104 bin 398 başvuruyu incelemek için en iyi ihtimalle 7-8 yıla ihtiyacının olduğunun altını çizen Sarıhan, “ Bu geçen sürede oluşacak ve oluşmuş mağduriyetler için ne tür bir önlem almayı düşünüyorsunuz” diye sordu.





“İNTİHAR EDEN 43 KİŞİ DE MASUMSA NE OLACAK?”





Sarıhan, son olarak ihraçlar nedeniyle intihar ettiği bilgisi basına yansıyan kişilerin sayısının 43’e ulaştığını anımsatarak “Suçlu olup olmadığı bilinmeyen ve uygulanabilecek tedbir kararlar varken görevden ihraç edilerek doğrudan cezalandırma yoluna gidildiği için intihar eden bu kişiler ve bu süreçte haksızlığa uğrayan on binlerce vatandaşın yaşadığı mağduriyetleri önlemek, gidermek için aldığınız önlemler nedir?” sorusuna cevap istedi.