Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li vekil Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi /04 Ağustos 2018 09:24

CHP'li vekil Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi.İlk Müdahalesi yapılan Şaroğlu helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

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CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu , gece saatlerinde rahatsızlanınca Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin felci geçirdiği tespit edilen Şaroğlu, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu , gece saatlerinde aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenede beyin felci tanısı konulan Şaroğlu'nun pıhtı nedeniyle beyin damarından birinin tıkandığı belirlendi. Bunun üzerine Elazığ'a a sevk edilmesine karar verildi.

Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şaroğlu'nun durumunun ciddiyeti gözönünde bulundurularak, naklin havayoluyla gerçekleştirilmesi kararı alındı. Bunun üzerine Vali Sonel'in talimatıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopter Devlet Hastanesi'nin helikopter pistine indi. Milletvekili Şaroğlu, sağlık personelinin eşliğinde askeri helikople Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 
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