CHP'li vekil beyin kanaması geçirdi

Kentteki bir hastaneye kaldırılan Bircan'ın ameliyata alındığı öğrenildi.





Bircan'ın tomografisini inceleyen CHP'nin doktor milletvekilleri, durumun iyi gözüktüğünü belirtirken; beyin kanamalarında yine de hayati tehlikenin bulunduğunu ifade etti.





T24'e konuşan kaynaklar, CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Murat Emir'in haberin ardından Iğdır'a doğru yola çıktığını söyledi. Emir'le görüşen kaynaklar, Bircan'ın tomografisinin incelendiğini ve görüntülerin iyi olduğunun ifade edildiğini söyledi. Tomografiyi inceleyen doktorlar, yine de beyin kanaması durumunda her zaman hayati tehlike bulunduğunu belirtti.





T24