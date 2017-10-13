CHP'li milletvekili geliyor diye Üsküdar'da kafeyi kapattılar





İstanbul Üsküdar’da bulunan Buhurdan isimli bir kafenin bu sabah saatlerinde polis tarafından zorla boşaltıldığı bildirildi. Mekanın işletmecisi Ali Erdoğan, daha önce bu konuda ikazlar aldığını, Üsküdar Belediyesi yetkilileri tarafından uyarılarak, “Buraya Mehmet Bekaroğlu (CHP İstanbul Milletvekili) gelmesin” denildiğini iddia etti.





Üsküdar’ın Mimar Sinan mahallesi Karagazi sokağında bulunan Buhurdan Kafe bu sabah saatlerinde boşaltıldı. Beş yıldır kafeyi işleten Ali Erdoğan, mekanı boşaltmak isteyen görevlilere kira sözleşmesinin devam ettiğini, prosedürlere uyulması gerektiğini söylediğini aktardı.





Mekanın boşaltılma sebebinin siyasi olduğunu belirten Erdoğan “Burayı boşaltmak istediklerinde burada devam eden bir sözleşmemin olduğunu söyledim. Ama dinlemediler. Üsküdar Emniyet Müdürü bağırarak, çağırarak, hakaret ederek mekanın içerisindeki her şeyi dışarı attırdı. Bu kafeyi herkes biliyor. Bu bina bir vakfa ait. Bizi daha önce çıkartmak istediler fakat bunu başaramayınca gidip çürük raporu almak istediler. Kiracılığımın devam ettiğini kimseye anlatamadım. Beni buradan atmamaları için bütün önerileri sundum. Ama Ak Parti ilçe başkanı ve Üsküdar Belediye başkanı bizi burada istemediklerini açıkça belirttiler.” dedi.





"MEHMET BEKAROĞLU GELMESİN"





Kafesinin herkese açık bir mekan olduğunu belirten Erdoğan, "Profesör Mehmet Bekaroğlu da kafeye gelir sohbet ederdik ya da Cihangir İslam bey gelir sohbet eder çay içerdik. Geçenlerde belediyeden bana, ‘Mehmet Bekaroğlu buraya gelmesin’ dediler. Bizler haktan ve adaletten yana olan herkesi burada kabul ettik. Parti ayrımını hiç yapmadık. Eğer biz parti ayrımı yapmış olsaydık her gün Ak Parti’nin 3 tane mahalle başkanı, Ak Parti ilçe yönetimden arkadaşlar her gün buraya gelmezdi." dedi.





Kafesinde fikirlerin özgürce tartışıldığını ifade eden Erdoğan, "Bizler burada haktan ve adaletten yana taraf olduk. Baskı ve zulümden korkmadığımız için mekanımı kapattılar. Biz de Rizeliyiz. Ama maalesef eğer Ak Partili değilsen soyadın Erdoğan bile olsa kurtulamazsın.” diye konuştu.





Kafenin müdavimlerinden ,Hak ve Adalet Platformu Temsilcisi Prof. Dr. Cihangir İslam da kafenin boşaltılmasına tepki göstererek; “Üsküdar kaybedilince, hayır’lar ön plana çıkınca burası adeta bir hedef haline geldi” dedi.





Prof. Dr. İslam, kafenin kapatılmasındaki gerekçenin politik olduğunu belirterek, “Buraya Ak Partilisi, CHP’lisi, MHP’lisi, Saadet Partilisi, her türlü görüşten insan gelirdi. Üsküdar’daki o kozmopolit yapının havası burada gerçekten damıtılmıştı. Çok çeşitli yerlerden farklı görüşteki insanlar burayı ziyaret ederdi. Burası bir sohbet ortamıydı. Siyasetin, sanatın, edebiyatın konuşulduğu bir ortamdı." dedi.





"BAŞKAN YAKIP YIKARAK GİDECEK"





Mekanın kapatılma sebebinin siyasi olduğuna işaret eden İslam, "Çünkü buranın sahibi Ali bey çeşitli kanallardan uzunca bir süredir ikaz alıyordu. Referandumda da buraya 'hayır'a çalışan ciddi bir ekip geliyordu. Üsküdar kaybedilince, 'hayır'lar ön plana çıkınca burası adeta bir hedef haline geldi. Adalet Yürüyüşü’ne de birçok insan burada destek verdi. Ben de buradan çıkıp Adalet Yürüyüşü’ne katıldım. Bu kapatılmayı Üsküdar Belediyesi’nin önümüzdeki seçimlerde belediyeyi kaybetmenin getirdiği bir panik olarak değerlendiriyorum. Ama anlaşılıyor ki bu başkan yakıp yıkarak gidecek.” diye konuştu.











