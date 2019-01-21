Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li isimden ilginç itiraf: 24 Haziran'da insan kaynağımız yoktu, eleştiriler haklı /21 Ocak 2019 12:37

CHP'li isimden ilginç itiraf: 24 Haziran'da insan kaynağımız yoktu, eleştiriler haklı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 24 Haziran’da yapılan seçimler için vatandaşların eleştirilerinin haklı olduğunu ancak seçim sonucunu etkileyecek bir manipülasyon olmadığını öne sürdü. İnsan kaynağı nedeniyle bazı bölgelerde sorun yaşadıklarını söyleyen Adıgüzel, 31 Mart'ta benzer sorunların yaşanmayacağı görüşünü dile getirdi.

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RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, hem seçim güvenliği konusunda hem de sahte seçmen iddialarına ilişkin yaptıkları çalışmaları anlattı.

Adıgüzel, özetle şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız 24 Haziran'ı eleştirmekte haklılar. Ama seçim sistemi manuel bir sistem. Amacımız toplayabildiğimiz kadar çok tutanağı toplayıp bunları birleştirip sonuca erdirmekti. Biz sistem çökmesinden çok her yerde aynı insan kaynağı potansiyeline sahip olmamak sebebiyle sorun yaşadık. İstanbul ve Ankara'daki örgütlerimiz çok hızlıydı ama bazı bölgelerde sıkıntılar yaşadık. Seçim sonuçlarını AA ile aynı hızda açıklayacağımızı söylemiştik ama bilgi akışından ve hızdan kaynaklanan sorunlar yaşadık. Diğer siyasi partilerden eksikleri tamamlayabiliriz diye düşünmüştük ama onlar da bazı sorunlar yaşadı.

Sandıkların yaklaşık yüzde 98'ini kontrol etmiştik. Tabii ki farklar vardı ama yüzde yüz seçimin kaderini etkileyecek bir manipülasyon yoktu."

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