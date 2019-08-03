Samanyolu Haber /Politika / Umut Oran: CHP erken seçim istemeli /03 Ağustos 2019 00:07

Umut Oran: CHP erken seçim istemeli

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkan yardımcısı Umut Oran yazılı bir açıklama yaparak partisini erken seçim istemeye davet etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkan yardımcısı Umut Oran, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin akabinde takip ettiği yol haritasını “tükenişin ifadesi” diye nitelendirdi. 

Oran, “Bilinmelidir ki bu tükeniş ‘geçici değil kalıcıdır.’ AKP zihniyetinin Türkiye’yi, bölgeyi ve dünyayı anlama kabiliyeti olmadığı gibi geleceğe yönelik adım atma imkân, kabiliyeti de yoktur." açıklamasında bulundu.

İKTİDARIN TÜKENMİŞLİĞİNİN SEBEP OLDUĞU HASAR
 
Oran "Bu manada ‘Henüz seçimden çıktık!’ söylemi yanlıştır, zira erken seçimlerin sebep olacağı muhtemel hasar her durumda mevcut iktidarın tükenmişliğinin sebep olduğu hasardan küçük olacaktır.” diye ekledi.

Umut Oran şunları kaydetti: “Türkiye’de acilen bir iktidar değişikliği olması gerektiğine önce CHP üst yönetimi inanmalı ve halkı da inandırmak için çalışmalara derhal başlamalıdır. Türkiye’nin gerçek ihtiyacının tüm eksiklik ve olumsuzluklarından arındırılmış bir parlamenter sistem olduğu düşüncesini kitlelere mal etmek, en çok Cumhuriyet Halk Partisinin görevidir.”
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