CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı

Erdem, attığı tweetinde, "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.







Eren Erdem geçtiğimiz günlerde yurtdışına çıkmak istediğinde pasaportuna el konulmuş ve böylece yurtdışına çıkış yasağı bulunduğunu öğrendiğini yine Twitter üzerinden duyurmuştu.





CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Eren Erdem'i aradım ulaşamadım. TBMM üzerinden Ankara Nöbetçi Emniyet Müdürünü aradım, gözaltı işlemi ile ilgili bilgi almaya çalışıyorum" tweetini attı.

