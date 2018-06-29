Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı /29 Haziran 2018 03:39

CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP'den 25-26. dönem İstanbul Milletvekili olan Eren Erdem, Twitter'dan gözaltına alındığını duyurdu.

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Erdem, attığı tweetinde, "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

Eren Erdem geçtiğimiz günlerde yurtdışına çıkmak istediğinde pasaportuna el konulmuş ve böylece yurtdışına çıkış yasağı bulunduğunu öğrendiğini yine Twitter üzerinden duyurmuştu.

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Eren Erdem'i aradım ulaşamadım. TBMM üzerinden Ankara Nöbetçi Emniyet Müdürünü aradım, gözaltı işlemi ile ilgili bilgi almaya çalışıyorum" tweetini attı.
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