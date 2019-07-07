Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li belediyeleri çalıştırmama talimatı /07 Temmuz 2019 10:10

CHP'li belediyeleri çalıştırmama talimatı

Tayyip Erdoğan'ın belediye meclis üyelerine "CHP projelerini engelleyin" talimatı verdiğini iddia edildi.

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Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "CHP'li belediye başkanlarının projeleri belediye meclislerinde AKP'li üyeler tarafından reddedilmeye devam ederse AKP'liler bilsinler ki ilk seçimde Türkiye'de de iktidarı kaybederler" dedi.

Uğuroğlu, 'Saray hükümeti' ve 'AKP Meclis Grubu'nun iki ayrı parti gibi davrandıklarını dile getirdi Erdoğan'ın halktan koptuğunu söyleyen Uğuroğlu, "17 yıllık çöküşü, metal yorgunluğunu MHP yaması ile tutmaya çalışıyor.Ama MHP tabanındaki rahatsızlık giderek su yüzüne çıkacak.Ülkücülerin Devlet Bahçeli'den umudu kestikleri İstanbul'un tekrarlanan seçiminde ne şekilde görüldü.Metal yorgunluğu AKP'den MHP'ye de bulaştı…Cumhur ittifakı gelecek seçimlerde oluşturulur mu? Hiç sanmam..." ifadesini kullandı.

Uğuroğlu, Erdoğan'ın CHP'li belediye başkanlarının ellerini kollarını bağlayarak başarısız kılma çabasında olduğunu söyledi.

Uğuroğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Belediye şirketlerini kilitleyerek CHP'li başkanların millete hizmeti aksatması için AKP'li belediye meclis üyelerini talimat verdi. Çarpıcı bir örnek Ankara'nın Boztepe Mahallesi imar planında yaşandı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından hazırlanan ve önceki AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna başkanlığındaki belediye meclisinde kısmen kabul edilen planda yaşandı.Mansur Yavaş başkan olunca imar planı büyükşehir belediye meclisine getirildi.35 yıldır imar bekleyen Boztepe halkı Erdoğan'ın, "CHP projelerini engelleyin" talimatı doğrultusunda mağdur edildi, imar planları onaylanmadı.Vatandaşın sorunları CHP'li belediye başkanlarının projeleri belediye meclislerinde AKP'li üyeler tarafından reddedilmeye devam ederse AKP'liler bilsinler ki ilk seçimde Türkiye'de de iktidarı kaybederler… "
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