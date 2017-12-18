CHP'li belediyelere kayyım atamak için gerekçe bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li Ataşehir Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma hakkında ‘Daha çok şeyler gelecek’ açıklaması gözleri CHP’li belediyeler hakkındaki iddialara çevirdi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP kulislerinde konuya ilişkin gözlemlerini yazdı. Sarıkaya, CHP'ye operasyonun "teröre yardım, yataklık ve destek" kapsamında olabileceğini öne sürdü.







İşte Sarıkaya’nın yazısının ilgili bölümü:





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün metronun hizmete girmesi töreninde, Ataşehir Belediyesi'ni işaret ederek CHP'li belediyelere yönelik “Daha çok şeyler gelecek” cümlesi de bunun yansıması…





AK Parti kulisinde dün konunun en önemli taraflarıyla sohbetimden de çıkardığım kadarıyla, hükümetin CHP'li belediyelere ilişkin “görevi kötüye kullanma” nedeniyle açığa almasının ötesinde de başka hazırlıkları var.





Bunun başında da “teröre yardım, yataklık ve destek” geliyor.





Konunun tarafının aktardığına göre üzerinde durulan da “DHKP-C ile CHP'li belediyelerin ilişkili olduğuna” dair iddialar.





Hatta bazı belediye çalışanları ile üst düzey yetkililerin ilişkisine yönelik veriler de hazırlanmış, savcılıkların bunlara ilişkin soruşturmalarını tamamlamaları beklenmiş.





“DHKP-C ile CHP'nin bağlantılı olduğu iddiası çok ileri değil mi?” dedim.





“CHP yönetiminden DHKP-C'ye yönelik sert tepki olduğunu biz de biliyoruz; ama belediyesi yapmışsa herhalde CHP yönetimi de bunun ortaya çıkmasından memnun olur” yaklaşımını gösterdi.





Doğu ve Güneydoğu'da HDP'li belediye başkanlarının görevden alınarak kayyum atanmasına gerekçe yapılan, “Terörle işbirliğine girdiler” iddiasına benzer bir algı yaratma çabası olarak görüleceğini de anımsattım.





“Başka terör örgütü de terör örgütüdür” yanıtını vermekle yetindi.





“Gelecek daha” denilenin ne olduğunu anlamak açısından önemliydi…