Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti /28 Ocak 2019 15:53

CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, adaylık krizi sonrası CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP Parti Meclisi, Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.
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