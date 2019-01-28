Samanyolu Haber
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
/
28 Ocak 2019 15:53
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
SHABER3.COM
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, adaylık krizi sonrası CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
CHP Parti Meclisi, Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
Sonraki Haber >>
Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı
Rus polisi, ünlü manzara ressamı Arhip Kuinci'nin tablolarından birinin, başkentin en önemli sanat...
Yeni Bamteli yayınlandı....
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı: * “İnsan, ebed...
AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler
Venezuela'da yaşananları değerlendiren Akit TV program sunucusu Fatih Dağıstanlı, "Eğer Maduro'yu...
Özdil'in kitabını şimdi de cam fanusta sergilemeye başladılar
Yılmaz Özdil'in 2500 liraya satılan Mustafa Kemal isimli kitabının bir örneği Beşiktaş'ta bulunan...
Hiç bitmemesi gereken ümit
Bu süreçte olanlara karşı Kur’an’da anlatılan bu en güzel kıssaya bakarak...
CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer
CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu.
Kriz sağlık yatırımlarını vurdu... Hastane inşaatları ve yatırımları durdu
Ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle, Samsun'daki bazı sağlık yatırımları durdu. İhalesi yapılan...
'Kanser ilaçları yumurtlayan' tavuk yetiştirdiler
İskoç araştırmacılar, bazı kanser türleri ve eklem iltihaplanmalarıyla mücadelede kullanılabilecek...
Yavaş: Ankara'daki anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş katıldığı televizyon programında önemli...
'Dünyanın en yalnız ördeği' öldü
Ördeklerin doğal yaşam alanları arasında yer almayan Güney Pasifik adası Niue'deki tek ördek...
Bolton'dan Maduro'ya tehdit: Diplomatlarımızın ya da Guaido'nun başına bir şey gelirse...
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da bulunan ABD'li...
Ahmet Nesin Fransa’da ifade verdi: Bu dava sizi ilgilendirmiyor
Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemdeki yayınlar nedeniyle...
Tweet
Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor
'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü
Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı
Yeni Bamteli yayınlandı....
Rus savaş uçağının düşme anı kamerada
Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi
Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın
Oy verene cennetten arsa dağıtan adam
AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler
Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Kriz sağlık yatırımlarını vurdu... Hastane inşaatları ve yatırımları durdu
Financial Times'tan Türkiye yorumu: Türkiye vatandaşlık satıyor ...
CHP İstanbul İl Başkanı istifa etti
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
18:58:10