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CHP'li belediye başkan adayının adaylığı YSK tarafından düşürüldü
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CHP'li belediye başkan adayının adaylığı YSK tarafından düşürüldü
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28 Şubat 2019 16:34
CHP'li belediye başkan adayının adaylığı YSK tarafından düşürüldü
Balçova Belediye Başkanı ve CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, YSK tarafından düşürüldü.
SHABER3.COM
CHP'nin İzmir Balçova adayının adaylığı düşürüldü.
Balçova Belediye Başkanı ve CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, itiraz üzerine YSK tarafından düşürüldü.
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