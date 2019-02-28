Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li belediye başkan adayının adaylığı YSK tarafından düşürüldü /28 Şubat 2019 16:34

CHP'li belediye başkan adayının adaylığı YSK tarafından düşürüldü

Balçova Belediye Başkanı ve CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, YSK tarafından düşürüldü.

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CHP'nin İzmir Balçova adayının adaylığı düşürüldü.

Balçova Belediye Başkanı ve CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, itiraz üzerine YSK tarafından düşürüldü.
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