Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş'a tahliye çağrısı /05 Mayıs 2018 12:20

Demirtaş'a tahliye çağrısı

CHP'nin İstanbul milletvekilleri Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu, kişisel sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini belirttiler.

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Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. CHP'li vekiller, Demirtaş'ın HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olması üzerine şu paylaşımları yaptı:

Barış Yarkadaş: "Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Adaylar alanlara çıkacak ve oy isteyecek. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Bu yüzden propaganda yapabilme imkanı yok. Bu ayıba ve haksızlığa son verilmeli, Demirtaş derhal tahliye edilmelidir."

Eren Erdem: "HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın mahkemede kesilmiş cezası ve hükmü yok. Ve halen tutuklu. Bir adayın, hem de tüm yükümlülükleri tamamlayıp Cumhurun başına aday olmuş bir siyasetçinin tutukluluğu, seçim adaletine gölge düşürecektir. Serbest kalmalıdır."
Sezgin Tanrıkulu: "HDP tarafından resmen Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Selahattin Demirtaş’ın halen milletvekilidir ve kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamaktadır.Tutuklu olması haksız,hukuka ve seçimlerin eşit koşullarda yapılması ilkesine aykırıdır.S.Demirtaş derhal tahliye edilmelidir."


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