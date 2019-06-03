CHP'den YSK'nin kararına tepki AKP'den itiraz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İlçe Seçim Kurulu Başkan ve müdürlerinin kusuru varsa aynı Başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden?" dedi.

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları iddiasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermesine tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "İlçe Seçim Kurulu Başkan ve müdürlerinin kusuru varsa aynı Başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden? Başkan ve müdürlerin bir kusuru yok ise seçimi yenilemek neden?" diye sordu.

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, il seçim kurulları başkanları ve seçim müdürleri üzerinde soruşturma vasıtası ile baskı oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu insanlara karşı yargıyı silah olarak kullanıyorlar. Siz bizim istediğimiz şekilde görev yapacaksınız, soruşturmanın gideceği yer, akıbeti ona göre şekillenir… Tam bir baskı olarak kullanılan soruşturma. Bu insanlar esasında bir suç işlemedi, doğru şekilde görevlerini yaptılar. Ama seçimin iptali için bir bahane yaratılması gerekiyordu. Tamamen dayanaksız, haksız bir soruşturma ama bu soruşturmayı şimdi de baskı aracı olarak kullanıyorlar. Soruşturma var, şüphelisiniz ama siz yine de görev yapın diyorlar. Demekki bu tam bir bahaneydi. Şimdi baskı altında görev yapacak insanlar. Nasıl görev yapacak, objektif karar verecekler?”









İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de kararı eleştirdi. Seymen, suçlanan kişilerin tekrar görevlendirilmesi için “Tekrar seçimde Sayın İmamoğlu kazanırsa “Vah biz yine burada hata yaptık, bu seçim tekrarlanmalı ya da iptal olmalı” demelerinin önünde engel yok” dedi.





AKP İTİRAZ EDECEK





YSK’nın kararını AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel de “YSK’nın bu kararını doğru bulmuyoruz” dedi. YSK’nın Şişli Seçim Kurulu’ndan gelen “hakkımızda soruşturma var. Bu işi sağlıklı götüremeyiz. Bunu değerlendirin” diyerek görüş sorması üzerine “Göreve devam” kararı aldığını hatırlatan Özel, “Bu kararınızı gözden geçirin” diyerek başvuru yapmayı düşündüğünü söyledi.





Özel bugün yapacağını söylediği başvuruda, “Haklarında soruşturma olan seçim müdürleri hakkında bir işlem yapmanız, değiştirmeniz, oraya başka müdürleri göndermeniz gerekir” diyeceklerini, soruşturma geçiren İlçe Seçim Kurulları başkanları için de “Hakim Savcılar Kurulu’na bildirin. Yerlerine daha kıdemli hakim gönderin” müracaatında bulunacaklarını söyledi. Özel, YSK’nın bu kararını doğru bulmuyoruz





YSK KARARINDA NE DENİLDİ?





YSK’nın kararında seçim müdürlüklerinin işleyişine dair hazırlanmış olan genelgeye atıfta bulunuldu ve “İlçe seçim kurulu başkanlarının ve seçim müdürlerinin görev yetki ve sorumlulukları 298 sayılı Kanunun 15 ve devamı maddeleri ile Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelge’de belirlenmiş olup, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ilçe seçim kurulu başkanı, seçim müdürü ve seçim personelinin görev değişikliği hususunda bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi” denildi.